BCO: Marc Bijsterbosch gelingt persönlicher Meilenstein

Marc Bijsterbosch (l.) vom BC Oberhausen schaffte es bei den Spanish Open bis in Finale gegen den Chinesen Dang Jin Hu.

Oberhausen. Marc Bijsterbosch von Bundesligist BCO verpasst nur knapp den Titel. Joshua Filler und Moritz Neuhausen beim World Cup of Pool auf Rang zwei.

Fast hätte Marc Bijsterbosch seinen bisher größten Titel bei den Spanish Open Pool Championship in Lugo gewonnen. Nichtsdestotrotz gelang dem Billard-Spieler vom BC Oberhausen mit dem Einzug ins Finale ein Meilenstein in seiner Einzelkarriere.

Unter den 256 Spielern vor Ort nahmen auch die Oberhausener Niels Feijen (Platz 33), Moritz Neuhausen (Platz 33) sowie Joshua (Platz 17) und Pia Filler (Platz 97) teil. Viele der Top-16-Spieler verzweifelten am schweren Material und schieden überraschenderweise früh aus. Bijsterbosch zeigte sich unbeeindruckt und zog eine nach der anderen Runde weiter Richtung Finale. Dort wartete der Chinese Dang Jin Hu, der das erste Mal seit vier Jahren wieder bei einem der weltgrößten Turniere teilnahm. Im Finale machten es die beiden Spieler für alle Anwesenden in der Arena mehr äußerst spannend und zeigten dabei Billardsport vom Feinsten. Am Ende musste sich Bijsterbosch denkbar knapp mit 12:13 geschlagen geben.

Marc Bijsterbosch: „Ich werde diese Erfahrung verarbeiten“

„Es war ziemlich hart nach 12:10-Führung, nur noch zwei Kugel vom Triumph entfernt so knapp mit 12:13 zu verlieren. Anschließend zu sehen wie der Gegner stattdessen im Rampenlicht der Medien steht, tut weh“, berichtet Bijsterbosch „Ich werde diese Erfahrung verarbeiten und in der Zukunft alles geben, um ganz zum Schluss den Pokal hochheben zu dürfen. Schließlich zeigt mir meine Leistung auch, dass ich die Qualität besitze, solch große Turniere gewinnen zu können.”

Die BCO-Spieler Moritz Neuhausen (l.) und Joshua Filler mussten sich beim World Cup of Pool erst im Finale geschlagen geben. Foto: BCO / Credit: Taka Wu/Matchroom Multi Sport

Unmittelbar nach den Spanish Open ging mit der inoffiziellen Weltmeisterschaft der 9-Ball Doppel weiter. Auch hier war der BCO wieder mehrfach vertreten, traten doch sowohl die Niederlande mit Bijsterbosch und Niels Feijen als auch die Deutschen mit Moritz Neuhausen und Joshua Filler im 32er Teilnehmerfeld an. Team Niederlande konnte zwar das erste Match mit einem 7:4 gegen Hong-Kong für sich entscheiden, musste aber bereits eine Runde später eine 2:7-Niederlage gegen Taiwan einstecken.

BCO-Duo zeigt immer wieder „Charakterstärke und Willen“

Zusammen mit seinem neuen Doppelpartner fühlte sich Filler, der bereits 2021 mit seinem damaligen Teampartner Christoph Reintjes den Titel gewann, sehr wohl, kennen sich beide doch schon seit vielen Jahren. Nach anfänglichem Kennenlernen der spektakulären Bedingungen vor Ort wurde Neuhausen von Spiel zu Spiel sicherer und schaffte es zusammen mit seinem erfahrenen Partner einige Rückstände aufzuholen und sich schließlich bis ins Finale vorzuspielen. Auch hier lag man schnell mit 2:9 zurück, kämpfte sich jedoch erneut auf 7:9 heran und musste letztendlich durch einen Glücksstoß des Gegners mit ansehen, wie die Philippinen den Titel nach zehn Jahren für sich entschied (7:11).

„Wir haben im Verlauf des Turnieres mit Charakterstärke und Willen Spiele herumgerissen, obwohl wir schon mit dem Rücken zur Wand standen. Ich bin sehr stolz, dass wir Deutschland würdig und erfolgreich vertreten durften“, so Filler.

