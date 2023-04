BCO ist zum zweiten Mal in Folge Deutscher Meister

Der BCO stieß nach dem zweiten Titel in Folge mit einem Gläschen Sekt an.

Oberhausen. Zwei Siege sowie Patzer der Konkurrenz bescheren vorzeitig den Poolbillard-Titel im Team.

Der BC Oberhausen hat sich zum zweiten Mal in Folge den Titel des Deutschen Poolbillard-Meisters gesichert. Mit zwei Siegen am Wochenende im Billardtreff Marktstraße und gleichzeitigem Punktverlust der direkten Verfolger wurde die Meisterschaft besiegelt. Hoch motiviert ging das Team um Kapitän Andreas Roschkowsky in beide Begegnungen und konzentrierte sich erstmal auf die eigenen Aufgaben.

Samstag startete das erklärte Ziel Titelverteidigung gegen den Berliner Aufsteiger 1. PBC Wedding. Die Gäste traten statt mit Junioren-Europameister Yuma Dörner mit dem Ersatzmann Amir Divan an.

Ergebnisse 14/1: Niels Feijen – André Lackner 125:16; 10-Ball Einzel: Marc Bijsterbosch – Amir Divan 4:8; 10-Ball Doppel: Lars Kuckherm/Geronimo Rosa – Johann Bollhorst/Boris Ivanovski 7:2.

Mit zwei 5:1-Siegen alles klar gemacht

Das 14/1 zeigte jeweils drei Fouls auf beiden Seiten und war entsprechend von der Taktik geprägt. Unser erfolgreiches Doppel brachte schnell den zweiten Punkt für den Gastgeber nach Hause. Einzig Bijsterbosch kam nicht richtig ins Spiel und verlor seine Partie gegen einen souverän aufspielenden Divan.

8-Ball: Kuckherm – Bollhorst 8:3; 9-Ball Einzel: Roschkowsky – Ivanovski 9:7; 9-Ball Doppel: Feijen/Bijsterbosch – Divan/Lackner 7:1

Die Rückrunde dominierte ebenfalls der BCO, lediglich Roschkowsky machte es durch unnötige Fehler spannender als nötig. Ein 5:1- Heimerfolg und die Nachricht aus der Ferne, dass der unmittelbare Verfolger Federn ließ, hob die gute Stimmung beim gemeinsamen Abendessen und dem anschließenden lustigen Spieleabend.

Mit einem erneuten Triumph am Sonntag wäre die zweite Meisterschaft in Folge unter Dach und Fach. Somit hieß es volle Konzentration gegen den ehemaligen Deutschen Meister aus Schwerte.

Wie immer begrüßte BCO-Präsident Svend Bohne die Mannschaften sowie alle anwesenden Zuschauer und wies auf eine Besonderheit des Gegners hin, denn sämtliche Spieler waren in der Vergangenheit auch mal Mitglieder beim BCO. Das freundschaftliche Miteinander spürte man von Anfang an.

Unbedingter Wille an den Tischen zu spüren

14/1: Feijen – Tobias Bongers 125:0; 10-Ball Einzel: Bijsterbosch – André Wansner 8:2; 10-Ball Doppel: Kuckherm/Rosa – Karlo Dalmatin/Ramazan Dincer 7:2

Der unbedingte Wille zeigte sich an den Tischen und stieß die Tür zur Titelverteidigung ganz weit auf. Mit einem 3:0 ging in es in die zweite Runde, es fehlte nur noch ein Punkt zur vorzeitigen Meisterschaft. Im 14/1 bekamen Spieler und Zuschauer einen Leckerbissen zu sehen. Nach dem Eröffnungsstoß von Bongers zeigte Feijen, warum er einer der weltbesten Spieler ist, denn er ließ seinen Gegner nicht mehr an den Tisch und beendete das Spiel mit einer 125er Serie in der ersten Aufnahme.

Niels Feijen holte den entscheidenden Punkt zum Titel

8-Ball: Kuckherm – Dincer 4:8; 9-Ball Einzel: Roschkowsky – Dalmatin 9:8; 9-Ball Doppel: Feijen/Bijsterbosch – Bongers/Wansner 7:0.

Nils Feijen zeigte, dass er einer der weltbesten Spieler ist und holte den Zähler zur Meisterschaft in einer Aufnahme Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Das holländische Doppel machte mit einem Whitewash kurzen Prozess und sorgte für ausgelassenen Jubel zur erfolgreichen Titelverteidigung. Die Luft war danach bei den restlichen Partien ein wenig raus und es entwickelten sich auf beiden Tischen zähe Spielverläufe. Kuckherm haderte mit seinem Break, während Roschkowsky sein Match noch mit 9:8 knapp für den BCO entschied.

Kapitän Roschkowsky: „Eine überragende Saison nach dem schlechten Start mit lediglich zwei von sechs Punkten. Ich erinnere mich wie Moderator Christian Keller mich bei der Oberhausener Sportgala Ende November fragte, ob wir uns im kommenden Jahr wieder auf der Bühne sehen und er uns gratulieren dürfte. Meine Antwort damals: Ja, selbstverständlich, wir haben ein starkes Team und gehen weiter unseren Weg. Nach der Analyse des bescheidenen Starts und guten Gesprächen mit der Mannschaft zeigten wir viel Herz in den richtigen und wichtigen Momenten.“

