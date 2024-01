BC Oberhausen bleibt im Rennen um die Deutsche Meisterschaft

Oberhausen Bundesligist gewinnt zweimal gegen PBC Schwerte. Doppelter Erfolg auch für die Reserve in der 2. Bundesliga gegen Joker Kamp-Lintfort

Nach zwei Siegen zum Ende der Hin- und Start der Rückrunde jeweils gegen den PBC Schwerte bleibt der BC Oberhausen im Titelkampf der Billard-Bundesliga dabei. Der Titelverteidiger gewann auf den heimischen Tischen mit 7:1 und direkt das Rückspiel in Schwerte mit 6:2. „Die beiden Siege lassen uns weiterhin den Kontakt zur Spitze halten, auch wenn wir vom Spielpunktverhältnis deutlich zurückliegen. Es liegt aber noch immer alles in unserer Hand, den Titel verteidigen zu können“, so BCO-Kapitän Andreas Roschkowsky. „Wir sind als Tabellendritter nur ein Punkt hinter den beiden ersten Plätzen und es bleibt weiter spannend.“

Das Hinspiel BCO - Schwerte lief wie folgt: Lars Kuckherm - Hans Joachim Selzer 125:110; Stefan Nölle - Ramazan Dincer 8:5; Andreas Roschkowsky - Karlo Dalmatin 9:5; Luca Menn - Marco Litwak 8:3; Rückrunde:Andreas Roschkowsky - Ramazan Dincer 125:2; Luca Menn - Marco Litwak 8:0; Lars Kuckherm - Hans Joachim Selzer 9:4; Stefan Nölle - Karlo Dalmatin 6:8.

Nach der Hin- lief auch die Rückrunde lief nahezu perfekt. Die Zuschauer sahen ein spektakuläres 14/1 mit einer 112er-Serie von Roschkowsky. Der Deutsche Meister im 8-Ball, Luca Menn, zeigte ebenfalls ein souveränes und dominantes Spiel, gelang ihm ein 8:0-Whitewash.

Das Rückspiel Schwerte - BCO:Hans Joachim Selzer - Lars Kuckherm 100:125; Marco Litwak - Stefan Nölle 5:8; Ramazan Dincer - Andreas Roschkowsky 7:9; Karlo Dalmatin - Luca Menn 2:8; Rückrunde: Ramazan Dincer - Andreas Roschkowsky 54:125; Karlo Dalmatin - Luca Menn 8:5; Marco Litwak - Lars Kuckherm 4:9; Hans Joachim Selzer - Stefan Nölle 8:6.

Auch in Schwerte hieß es nach der Hinrunde bereits 4:0, Lars Kuckherm machte den Sack schließlich zu. „Es ist und bleibt trotzdem eine schwierige Saison für uns, wissen wir nach wie vor nicht, mit welchem Personal wir die Saison zu Ende spielen können“, so Roschkowsky. „Diesmal mussten wir auf zwei Positionen umdisponieren, aber sowohl Stefan als auch Luca hatten keine Probleme, sich sehr gut an den Tischen zu präsentieren.“

In der 2. Bundesliga (Nord) bekam es der BC Oberhausen II ebenfalls direkt zweimal mit Joker Kamp-Lintfort zu tun. Die BCO-Reserve gewann beide Duelle gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf jeweils mit 5:3. Aufgrund der Ausfälle von Dennis Laszkowski (Abi Prüfungen) als auch die Ausleihe von Luca Menn an die erste Mannschaft musste Spielführer Günter Geisen ebenfalls sein Team umbauen. Das gelang der Formation Geisen, Dirk Kozianka, Björn Franken und Jörg Rywotzki erfolgreich. Nun liegt das Team mit vier Punkten Vorsprung auf einen Abstiegsplatz auf dem fünften Rang. Mann des Wochenendes war erneut Björn Franken, der wiederum alle Spiele für sich entschied und bisher lediglich ein Spiel in der Saison abgeben musste.

