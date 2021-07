Bastian Müller beendet seine Profi-Karriere bei RWO

Oberhausen. Der Mittelfeldregisseur bat RWO um Vertragsauflösung, da er sich beruflich komplett neu orientieren will.

Rot-Weiß Oberhausen muss ab der kommenden Saison auf die Dienste von Mittelfeldspieler Bastian Müller verzichten. Der 29-Jährige, der im Sommer 2019 vom SC Verl an die Lindnerstraße gewechselt war, will auf eigenen Wunsch in Sachen Fußball kürzer treten und sich beruflich umorientieren.

„Bastian kam mit der Bitte auf uns zu, den Vertrag aufzulösen, weil er seine beruflichen Ziele auf einer anderen Ebene sieht“, sagt Oberhausens Sportlicher Leiter Patrick Bauder. „Das respektieren wir und bedanken uns bei Bastian für zwei tolle gemeinsame Jahre. Für seine Zukunft wünschen wir ihm persönlich alles erdenklich Gute und natürlich einen guten Start ins neue Berufsleben.“

Gerne noch einmal vor Fans gespielt

Müller selbst fiel der Schritt nicht leicht: „Es war eine sehr schwere Entscheidung. Der Aufwand, den ich jetzt habe, lässt es nicht zu, den Fußball und meine zukunftsorientierten Pläne unter einen Hut zu bringen. Aber ich muss eben auch an die Zeit nach dem Fußball denken. Ich hätte sehr gerne nochmal vor allen Fans im Stadion gespielt. Das fehlt mir jetzt sicher. Aber ich bin dem Verein unglaublich dankbar, dass er mich nach einer schweren Verletzung damals aufgefangen hat. Daher gilt mein besonderer Dank an dieser Stelle dem gesamten Verein, den Betreuern, den Physios und dem Trainerteam um Mike Terranova.“

Nach Raphael Steinmetz ist Müller der zweite RWO-Profi, der vor der nächsten Saison den Beruf wechselt.

