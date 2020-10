Oberhausen. Auftakt in der U17-Niederrheinliga: Während RWO am Sonntag beim Revierderby gegen RWE antritt, empfängt Arminia Klosterhardt den KFC Uerdingen.

Vergangenes Wochenende konnten die U17-Fußballer von Arminia Klosterhardt und Rot-Weiß Oberhausen schon einmal im direkten Duell ihre Form testen. Sowohl die Mannschaft von Dirk Lomberg als auch von Ken Asaeda spielen in der kommenden Spielzeit in der Niederrheinliga. Beide waren vor zwei Jahren in den jeweiligen U15-Teams in der Niederrheinliga bereits im Einsatz, einige Kicker sind von damals ebenfalls noch dabei.

Während die Kleeblätter von Ken Asaeda bereits qualifiziert waren und „nur gewartet haben, dass es endlich los geht“, musste sich die Arminia durch die Relegation mühen. „Wir sind in jedem Fall schon im Wettkampfmodus“, weiß Lomberg nach dem Kreispokalfinale vom Wochenende, dass noch aus der Vorsaison ausstand.

„Wir haben den Anspruch, so lange wie möglich um Platz eins zu spielen“

Hinter St. Tönis und RW Essens U16 wurde man Dritter in der Gruppe, bekam jedoch noch als bester Dritter eine Bonuschance und nutzte diese souverän gegen SF Lowick mit 6:0. „Wäre die Qualifikation eher gewesen, hätten wir sicher besser da gestanden“, ist sich Lomberg sicher. Der Kader der Klosterhardter stand bereits frühzeitig fest, Croatia Mülheim und St. Tönis verstärkten sich noch einmal. RWE ließ zwei Spieler aus dem alten Jahrgang aushelfen, „da werden wir sehen, wie sie in der Meisterschaft ohne sie klar kommen.“

Daher zählt für Lomberg RWE auch eher zu den Mannschaften, mit denen er seine Arminia am Ende im Kampf um den direkten Ligaverbleib sieht. ETB Essen, KFC Uerdingen, der MSV Duisburg und auch RW Oberhausen schätzt er stärker ein. „Wir haben als NLZ den Anspruch, so lange wie möglich um Platz eins zu spielen“, will Asaeda die Favoritenrolle nicht abstreiten. Da die Liga allerdings auf zwei Gruppen aufgeteilt wurde und die Qualität in der Gruppe 2 doch etwas stärker scheint, ist der Spitzenplatz keine Selbstverständlichkeit.

„Es gibt kein Muster, es ist ja für alle die gleiche Situation“

„Ich bin mit meinem Kader völlig zufrieden“, lobt Asaeda, der ja bereits vergangene Saison in der U17 trainierte. Vergleichbar sei das mit der Vorsaison aber natürlich nicht, „wir wussten ja nicht, wann und ob es los geht.“ In der Vorbereitung war daher viel improvisieren in der Trainingsgestaltung angesagt. Auch im Ligaalltag werden einzelne Ausfälle immer wieder die Pläne der Trainer über den Haufen werfen, Corona-Verdachtsfälle in den Schulen für Spielverlegungen führen. „Es gibt kein Muster, es ist ja für alle das erste Mal und für alle die gleiche Situation“, nimmt es der RWO-Coach, wie es kommt. Auch Lomberg bleibt da nichts anderes übrig und nach dem sich in der letzten Saison zeitgleich drei Torhüter verletzten, ist sein Nervenkostüm ohnehin schon soweit gewachsen, dass es auch dieser Prüfung stand halten würde.

Zum Auftakt geht es für beide Teams am Sonntag (11 Uhr) gleich gut los. RWO startet mit dem Derby bei RWE, da man spontan das Heimrecht tauschte, Arminia empfängt mit dem KFC Uerdingen gleich ein Topteam. Das muss noch nicht richtungsweisend sein, doch bei nur zehn Teams kann es in der recht ausgeglichenen Liga am Ende auf jeden einzelnen Punkt ankommen – für den Klassenerhalt oder die Meisterschaft mit anschließendem Entscheidungsspiel gegen den Meister der anderen Gruppe.