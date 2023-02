Aufsteiger Sterkrade-Nord feiert einen gelungenen Ausstand

Oberhausen. Der Abschied von den Badminton-Fans in der Halle Oranienstraße gelang gut gelaunt mit einem Sieg und großer Tombola.

Mit einem 5:3-Sieg nahm Regionalliga-Aufsteiger Sterkrade-Nord für diese Spielzeit Abschied von den Fans in der Halle Oranienstraße. Ein volles Haus nahm die erstmalig veranstaltete Tombola sehr gut an. Die Erlöse waren sehr gut, sodass sich die Jugend auf einen tollen Team-Tag im Sommer freuen kann.

Der Dank der Mannschaft um Teamsprecher Steffen Triebsees geht an die vielen Spender. Der besondere Dank gilt der Gaststätte „Der Siedlerkrug“, deren Inhaber die Einnahmen der Tombola als Spende verdoppelte.

Besonders war einmal mehr die hervorragende Stimmung in der Halle. Rückblickend auf die Saison bezogen muss man klar sagen, das die Fans und Zuschauer bei den Nordlern absolut einzigartig in der Liga sind. Dieser Zuspruch beflügelt die Spieler sehr. Triebsees: „Wir freuen uns jetzt schon wie Bolle auf die Heimspiele in der Regionalliga.“

„Wir freuen uns auf die Heimspiele in der Regionalliga"

Sportlich waren die Herrendoppel der Grundstein für den Heimsieg gegen Recklinghausen. Das 1. Herrendoppel mit Leander Adam und Dave Eberhard bezwang die beiden niederländischen Topspieler der Recklinghäuser glatt in zwei Sätzen. Auch im zweiten Doppel ließen David Peng und Triebsees nichts anbrennen und sorgten für die 2:0-Führung.

Das Damendoppel ging mit Lena Vittinghoff und Carolin Fechner ersatzgeschwächt an den Start und unterlag erwartungsgemäß. Ein wenig überraschend wurden die Herreneinzel eins und drei verloren. Peng unterlag der niederländischen Nummer 1 nach zwei knappen Sätzen. Besonders ärgerlich hingegen war das Einzel von Triebsees, der zwei Matchbälle im Dreisatzkrimi vergab.

Fabienne Deprez zeigte sich dann im Dameneinzel bockstark und im Mixed zusammen mit Adam zeigte sich, welche überragende Form die ehemalige Nationalspielerin hat. Eberhard holte dann in ungewohnter Rolle das zweite Einzel nach Hause und sicherte so den 5:3 Sieg !

