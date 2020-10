Aufholjagd der New Baskets Oberhausen wird nicht belohnt

WNBL: BasketGirls Ruhr – evo NB Oberhausen 76:74 (47:33): Eine knappe Niederlage, über die sich die New Baskets dann aber auch nur kurz ärgern wollten und konnten. Zu sehr überwiegen die positiven Erkenntnisse nach einer starken Aufholjagd, an deren Ende nur das Schleifchen fehlte.

Denn die Mannschaft von Nicole Telke und Ralf Weßlowski kam gut in die Partie und startete mit einem 8:0-Lauf. Die Gastgeberinnen brauchten um ihrerseits einen Rhythmus in ihr Spiel zu bekommen. Als das allerdings passierte, fingen die jungen Damen der Spielgemeinschaft aus Bochum und Hagen richtiggehend Feuer. „Sie haben in der ersten Halbzeit einfach alles getroffen“, resümiert Telke.

Centerin Enie Reffeling musste krankheitsbedingt passen

Die New Baskets versuchten es mit einer direkten Manndeckung und mit einer Zonenverteidigung, stellten die BasketGirls damit immer wieder vor neue Herausforderungen, die aber einfach trocken ihre Würfe verwandelten. Aus diesem Loch, 18:35 nach dem ersten Viertel mussten sich die New Baskets dann erst einmal wieder herausarbeiten. Nicht einfacher machte hier der Umstand, dass mit Enie Reffeling ausgerechnet die Centerin krank passen musste. Denn das einzige Duell was die Gastgeberinnen klar gewannen, war das an den Brettern.

Mit 52:38 Rebounds gab es auch immer wieder zweite Chancen für die Gastgeberinnen. Doch gegen alle Widerstände biss sich Oberhausen ins Spiel zurück und holte sukzessive den Rückstand auf. Jarla Müller (20), Melda Öz (11) und Topscorerin Amelie Werner (24) stemmten sich dagegen, „aber auch die Bank hat uns wichtige Minuten gegeben.“ Telke sah ihre Mannschaft sogar mit 71:70 noch einmal in Führung gehen, doch die Entscheidenden Würfe von Müller und Werner sollten nicht fallen.

NBO: Müller (20), Anderheide (5), Jehn (n.E.), Lachmann (4), Gülsen (n.E.), Tögel (2), Krocker (6), Antwerpen (2), Könen (n.E.), Öz (11), Werner (24).