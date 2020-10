Auf das KTT Oberhausen wartet eine „spezielle Saison“

Oberhausen. Am Samstag startet das KTT Oberhausen mit dem Auswärtswettkampf in Bochum in die 3. Liga. Maximal 150 Zuschauer in der Heinrich-Böll-Halle.

Fast auf den Tag genau zehn Monate ist es her, da platzte die Heinrich-Böll-Halle fast aus allen Nähten. 500 begeisterte Zuschauer drückten dem Kunstturnteam Oberhausen beim Aufstiegsfinale um die 2. Liga gegen die KTV Straubenhardt II die Daumen. „Es wird ein Tag werden, an den man sich noch lange zurückerinnern wird“, hatte Trainer Sydnee Ingendorn bereits im Vorfeld prognostiziert. Daran konnte auch letztlich die 28:36-Niederlage nichts ändern. Ob es auch in diesem Jahr zu einem erneuten Angriff auf Liga zwei reicht, dies wird sich mit dem Saisonstart am kommenden Samstag (16 Uhr) beim TZ Bochum zeigen. Doch eines ist jetzt schon klar: „Es wird ein spezielles Jahr werden.“

Schließlich ging auch am Turnsport die Corona-Krise nicht spurlos vorüber. Zwar haben sich die Trainingsbedingungen in den letzten Wochen wieder stabilisiert. „Doch muss man erstmal abwarten, auf welchem Niveau die Wettkämpfe ablaufen. Und ob sie überhaupt stattfinden. Kurzfristige Absagen sind jederzeit möglich“, berichtet Ingendorn. Auch deshalb will der Sportwissenschaftler ohne konkrete Zielsetzung in die neue Saison gehen. „So banal es klingt, aber wir wollen erst einmal wieder ein Gefühl für den Wettkampfmodus bekommen.“

Aufsteiger, aber keine Absteiger

Sydney Ingendorn, Trainer des KTTO, freut sich auf die neue Saison. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Aufgrund der starken Verkürzung des Wettkampffensters hatte die Deutsche Turnliga beschlossen, sowohl die Nord- als auch die Südschiene der 3. Liga zusätzlich in jeweils eine A- und eine B-Staffel zu unterteilen. In Gruppe A wird das KTTO gegen drei Konkurrenten antreten: Zweitliga-Absteiger KTV Obere Lahn, das TZ Bochum-Witten und die TSG Sulzbach. Nach dem Start in Bochum folgen für die Oberhausener zwei Heimauftritte.

Am 24. Oktober kommt der KTV Obere Lahn und am 14. November die TSG Sulzbach. Die Erst- und Zweitplatzierten der Nord- und Südschiene treten dann in einem Aufstiegsfinale im Dezember gegeneinander an. Die Sieger aus den Begegnungen steigen in die nächsthöhere Liga auf. Eine Abstiegsrunde wird es dagegen nicht geben.

„Unser Hexenkessel läuft nur auf Sparflamme“

Was die Heimwettkämpfe selbst angeht, sieht das dem Gesundheitsamt Oberhausen eingereichte Hygiene- und Abstandskonzept der Schmachtendorfer maximal 150 Zuschauer vor. Dabei gilt auch auf den Plätzen die Pflicht, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. „Das bedeutet zwar viel Aufwand, aber es lohnt sich“, so Ingendorn. „Unser Hexenkessel läuft damit zwar nur auf Sparflamme, aber Geisterwettkämpfe wollen wir gerne vermeiden. Denn Turnen ist ein Sport, der auch von der Begeisterung der Zuschauer lebt und den Sportlern Motivation verschafft.“

Mit 15 Turnern geht das KTTO dabei an den Start, wobei noch offen ist, ob auch die niederländischen Gastturner wie Jermain Grunberg oder Bran Verhofstad dabei sein können. Neu mit dabei ist auf jeden Fall der 17-jährige Jannik Müller, der aus dem eigenen Nachwuchs kommt. Ingendorn: „Er kann noch viel lernen. Trotzdem sehe ich bei ihm eine gute Tendenz, dass er am Reck eingesetzt wird.“

Vorfreude trotz „komischem Gefühl“

Auch sonst hatte es im Team einige Umstellungen gegeben, die die sportliche Einschätzung etwas schwerer machen. „Die Jungs haben teilweise enorme berufliche Veränderungen in diesem Jahr durchlebt und das schränkt massiv die Trainingsarbeit ein.“

Nicht nur deshalb geht Ingendorn trotz aller Vorfreude auch mit „einem komischen Gefühl“ in die neue Saison. „Es warten viele Herausforderungen auf uns, die nicht nur für uns neu sind. Die gilt es jetzt anzupacken.“

>>> INFO: Tickets nur per Reservierung möglich

Ab sofort können Tickets für den KTTO-Heimwettkampf am 24. Oktober (15 Uhr) gegen die KTV Oberelahn reserviert werden. Denn aufgrund der Corona-Krise ist das Zuschauerkontingent in der Heinrich-Böll-Halle derzeit auf 150 begrenzt. Die Reservierung erfolgt per Mail unter: Ticket-KTTO@gmx.de.

Im Anschluss werden jedem Zuschauer die Hygieneregeln und ein Kontaktformular zugesendet. Dieses Kontaktformular muss ausgefüllt zum Wettkampf mitgebracht werden. Ansonsten wird kein Ticket ausgehändigt.