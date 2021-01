Auch die Bezirksligisten müssen sich weiter in Geduld üben

Oberhausen Wann es konkret in der Fußball-Bezirksliga weitergeht, ist offen. Einige Stimmen der Oberhausener Trainer zur Lockdown-Verlängerung.

Seit gut zweieinhalb Monaten ruht in der Fußball-Bezirksliga, Gruppe 8 aufgrund der Corona-Pandemie das runde Leder. An diesem Zustand wird sich auch in den nächsten Wochen erstmal nichts ändern, wurde doch am vergangenen Dienstag der Lockdown bis mindestens 31. Januar verlängert. Somit müssen sich auch die acht Oberhausener Vereine in der Bezirksliga weiterhin in Geduld üben.

Dazu gehört auch Sterkrade 06/07, das mit Rang vier am besten von den Oberhausener Teams platziert ist. „Dass die Entscheidung so gefallen ist, war logisch und richtig. Aber was die Situation für alle so schwierig macht, ist einfach diese Ungewissheit: nicht zu wissen, wann es konkret weitergeht“, sagt 06/07-Trainer Lars Mühlbauer und wünscht sich eine baldige Rückkehr auf den Trainingsplatz. „Was da fehlt, ist ja nicht nur der Fußball allein, sondern der soziale Austausch untereinander.“

„Wann es bei uns weitergeht, ist schwer abzusehen"

Auch Linienchef Raphael Steinmetz, daneben auch Offensivspieler bei Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen, will mit seinem Team Schwarz-Weiß Alstaden so schnell wie möglich wieder auf Punktejagd gehen. Mit bisher sechs Punkten aus sechs Spielen stehen die Kuhle-Kicker auf Platz elf und damit knapp über dem Abstiegsstrich. „Wann es bei uns weitergeht, ist schwer abzusehen. Besonders schwierig und schade ist das alles aber vor allem für die Jugend, die jetzt einen ganzen Jahrgang versäumt haben. Hier dürfte es vor allem darum gehen, die nach so langer Pause nicht zu verlieren“, merkt Steinmetz an.

Auf dem letzten Tabellenplatz befindet sich derweil Blau-Weiß Oberhausen, das bisher erst einen Zähler sammeln konnte. Trainer Marko Schmidt: „Es war ja abzusehen, dass wir frühestens im März gegen den Ball treten können. Wenn dann nur noch die Hinrunde gewertet werden würde, wäre es für uns natürlich besonders schade. Denn um den Rückstand aufzuholen, bräuchten wir schon die ganze Saison.“

"Es wäre zu gefährlich, ganz schnell wieder mit dem Ligabetrieb zu starten"

Dabei scheint es trotz des derzeitigen Lockdowns nachwievor realistisch zu sein, dass in der Bezirksliga die komplette Saison über die Bühne gebracht werden kann. „Sollten wir Anfang oder Mitte März spielen können, dann besteht bei den Bezirksligen die gute Chance, sogar noch auf eine komplette Saison zu kommen – auch mit nur wenigen Mittwochspielen“, hatte auch Wolfgang Jades betont, der Vorsitzende des Fußballverbandsausschusses beim FVN.

Zudem wird möglicherweise die Vorbereitungszeit vor dem Re-Start von zwei auf mindestens vier Wochen verlängert. „Das wäre im Sinne aller Vereine“, befürwortet nicht nur Lars Mühlbauer diese Überlegung. Auch Richard Zander, Coach der Sportfreunde aus Königshardt, ergänzt: „Ende Januar sind wir dann drei Monate raus. Es wäre zu gefährlich, ganz schnell wieder mit dem Ligabetrieb zu starten. Wenn alles gut geht, können wir die Hinrunde bis Mai oder Juni zu Ende spielen und dann hoffen, dass im September die neue Saison gestartet werden kann.“​