Arminia-Trainer Marcel Landers: „Aber man weiß nie“

Oberhausen. Beim 2:2 gegen Scherpenberg verletzte sich Niklas Daunheimer am Knie. So lange droht der Edeltechniker von Arminia Klosterhardt auszufallen.

Es war ein aus gleich mehreren Gründen gebrauchter Nachmittag für Arminia Klosterhardt am vergangenen Spieltag. Nicht nur kassierte der Fußball-Landesligist in der fünften Minute der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich im Heimspiel gegen den SV Scherpenberg. Bereits zuvor hatte sich Niklas Daunheimer, Torschütze zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung am Knie verletzt. Nach der ersten Diagnose scheint sich der 22-jährige Edeltechniker einen Außenminuskusriss zugezogen zu haben.

„Bestätigt wird das zwar erst am kommenden Montag, wenn das MRT ansteht. Aber der Arzt hat mir gesagt, dass es zu 99 Prozent ein Außenminuskusriss ist“, informiert Trainer Marcel Landers, der auf Daunheimer damit drei bis vier Monate verzichten müsste. „Niklas war in einer sehr guten Verfassung und hat das ganze Offensivspiel an sich gerissen. Er wird uns sicherlich fehlen.“

Arminia Klosterhardt am Sonntag zu Gast beim 1. FC Lintfort

Bei der Verletzungsunterbrechung von Daunheimer war aus Richtung der Klosterhardter Trainerbank eine Wasserflasche aufs Spielfeld geworfen worden. Landers wurde dafür als „Verantwortlicher“ mit Rot vom Schiedsrichter bedacht. „Der Schiedsrichter hat ja in den Spielbericht reingeschrieben, dass ich es nicht war, sondern es nicht zugeordnet werden konnte. Ich habe es selbst gar nicht mitbekommen“, berichtet der Arminia-Trainer, der hofft, am kommenden Sonntag (15 Uhr) beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Lintfort an der Seitenlinie zu stehen. „Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil ich ja nichts gemacht habe. Das wäre schon ungerecht, wenn ich da jetzt eine Sperre bekommen würde. Aber man weiß nie.“

Definitiv fehlen wird der Arminia Jarmain-Jamal Osei Bonsu, der gegen den SVS nach seiner Einwechslung binnen acht Minuten zweimal Gelb sah. Sportlich ist das Remis gegen Scherpenberg derweil aufgearbeitet. „Es war natürlich bitter, gerade zu diesem Zeitpunkt den Ausgleich zu kassieren. Aber es war schon mehr als gerecht. Wir müssen ja schon nach fünf Minuten 0:2 hinten liegen. Deshalb können wir damit leben“, sagt Landers, dessen Team aktuell mit acht Punkten auf dem zehnten Tabellenplatz rangiert. „Nach der indiskutablen Leistung gegen Biemenhorst hat die Mannschaft eine gute Reaktion gezeigt. In Sachen Einsatz- und Laufbereitschaft können wir uns nichts vorwerfen lassen.“

Marcel Landers würde sich drei, vier Punkte mehr auf dem Konto wünschen

Allerdings, so Landers weiter, würden unterm Strich „ein wenig die Ergebnisse fehlen. Wir hinken derzeit drei, vier Punkte hinterher. Es stolpert noch ein bisschen, aber wir sind auf einem guten Weg.“ Im Idealfall soll bereits am Samstag in Kamp-Lintfort das Punktekonto aufgestockt werden, auch wenn der Gegner aus den vergangenen drei Partien sieben Zähler holte. „Das wäre natürlich gut, wobei die Hürde natürlich sehr hoch ist. Aber auch da fahren wir hin um zu gewinnen“, so Landers.

