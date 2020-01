Arminia-Trainer Landers: „Nicht am Ende der Entwicklung“

Nach dem Abstieg in der Vorsaison krempelten die Arminen einiges um, um in der Fußball-Bezirksliga einen Neustart zu wagen. Nach 19 Partien lässt sich sagen: Bislang ist das Klosterhardter Konzept voll aufgegangen. Die Mannschaft vom neuen Trainer Marcel Landers verlor nur ein einziges Spiel und geht als Zweitplatzierter in das neue Fußballjahr.

„Wir haben eine gute Hinrunde gespielt. Die Jungs haben viel geleistet und dafür kann man ihnen nur ein Kompliment machen“, ist Landers dementsprechend voller Lob für die neue Mannschaft. Seit dem fünften Spieltag verließen die Klosterhardter Platz zwei nicht mehr und haben sich als einer der Favoriten für den Aufstieg etabliert.

Die ersten 13 Spiele ungeschlagen

„Wir sind aber noch nicht am Ende der Entwicklung, wir brauchen noch mehr Konstanz in den Leistungen, und daran werden wir arbeiten“, sieht Landers noch ungenutztes Potenzial, das er mit seinem Trainerteam ausschöpfen will. „Es bleibt weiter unser Ziel, jeden einzelnen Spieler zu entwickeln und die Mannschaft besser zu machen.“

Das ist den Verantwortlichen in der Hinrunde bereits gut gelungen. Die Arminen dürfen nur nicht nachlassen, denn die Konkurrenz lauert und hat den zweiten Platz der Klosterhardter fest im Blick – allen voran der Lokalrivale SC20 vom Knappenmarkt.

Dreizehn Partien lang blieb die Landers-Elf nach dem Saisonstart ungeschlagen und spielte sich so oben fest, ehe es im Estadio eine überraschend deutliche 1:4-Niederlage gegen Adler Union Frintrop setzte. Ein Einbruch jedoch folgte nicht, in den vier verbliebenen Spielen bis zur Pause holten die Arminen acht Zähler.

Ungeschlagen auf des Gegners Geläuf

Können sie die gute Hinrunde bestätigen, sollte für die auf fremdem Platz ungeschlagene Mannschaft am Ende der Saison Platz zwei stehen. Die beste Defensive der Liga (20 Gegentore) ist ein Punktegarant, sieben Mal verließen die Arminen den Platz ohne Gegentor. Die Offensive hingegen ist statistisch gesehen nur Mittelmaß. Auch hier fehlte es an der Konstanz, zudem ließen die Angreifer der Arminen in einigen Spielen die Kaltschnäuzigkeit vermissen.

Jammern auf hohem Niveau, wirklich aussetzen kann das Trainerteam um Landers nicht viel an der auch noch sehr jungen Mannschaft. Und deshalb gab es in der Pause auch keine Not, am Kader etwas zu verändern. „Wir haben keinen Zwang, halten Augen und Ohren aber auf“, bestätigt auch Landers. So gibt es bis dato weder Zu- noch Abgänge, und die mittlerweile eingespielt wirkende Mannschaft bleibt für die Mission Wiederaufstieg zusammen.

„Für die Rückrunde haben wir uns vorgenommen, den zweiten Platz zu sichern und am Ende zu schauen, was noch geht“, gibt Landers die Marschroute für die nächsten Wochen und Monate vor. Die Ausgangsposition ist vielversprechend. Der Rückstand auf Spitzenreiter Überruhr beträgt derzeit sieben Zähler, das Polster auf den auf Platz drei lauernden Spielclub immerhin sechs Punkte. Nach der Winterpause geht die Spielzeit für die Arminen gegen Kellerkind Phönix Essen in die zweite Saisonhälfte. Angepfiffen wird die Partie im Estadio am 9. Februar um 15.15 Uhr.