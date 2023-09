Derby in der Landesliga Arminia – Nord am Samstag: Alles auch eine Frage des Kopfes

Oberhausen. Derbyzeit am Samstag zwischen Klosterhardt und Sterkrade-Nord: Die Arminia feiert gleichzeitig 100. Geburtstag.

Derbytag ist wie Oktoberfest. Die meisten freuen sich drauf, viele gehen hin, für manche wird’s eine große Gaudi und manche erwachen mit einem Kater. Am kommenden Samstag ab 15.30 Uhr ist in Oberhausen am Hans-Wagner-Weg Derbyzeit in der Landesliga zwischen Arminia Klosterhardt und der Sportvereinigung Sterkrade-Nord.

Sicher ist: Es gibt ein Oktoberfest. Denn die Arminen steigen an diesem Wochenende in die Feierlichkeiten zu ihrem 100. Vereinsgeburtstag ein, die sich eine Woche hinziehen werden. Drei große Publikums-Veranstaltungen sind geplant, eine davon ist das Oktoberfest im Festzelt am benachbarten Friesenhügel mit original bayrischer Musikbeschallung. Klar, dass die Arminen dort nach Abpfiff aufschlagen und sich gut gelaunt in die bayrische Feierseligkeit stürzen wollen. Am besten mit allem, was dazu gehört.

Coach Landers grüblerisch

Trainer Marcel Landers aber gibt sich noch grüblerisch, denn ihm liegt das Wochenende zuvor noch im Magen. Ursprünglich hatten die Arminen ja mal im Hinterkopf, zu ihrem 100. Geburtstag eine höhere Spielklasse anzupeilen. Das krachte bekanntlich in der Vorsaison frühzeitig zusammen, tatsächlich kosteten Verletzungen einen zuverlässigen Personalstamm.

Diesmal sieht es anders aus, die Probleme liegen im Kopf; und das macht Landers nachdenklich. Kein Team der Liga wird so freundlich auf fremden Plätzen begrüßt, die Arminen könnten derzeit die Punkte fast überweisen, so sicher lassen sie die auf fremdem Geläuf liegen.

Landers: „Wir haben uns wirklich viele Gedanken gemacht und glauben jetzt zu wissen, woran es liegt. Wir sind einfach nicht mutig genug. Geraten wir auf fremdem Platz in Rückstand, gehen die Köpfe runter. Jetzt müssen wir daran arbeiten, dass wir es lernen, auswärts so zu spielen wie auf eigenem Platz.“

Denn prinzipiell sieht er sein Team nach ansehnlichen Leistungen gegen Kray, Lintfort oder Scherpenberg auf einem guten Weg. Schwerwiegende Ausfälle wie die von Samuel Zegadlo oder Niklas Daunheimer sowie der Abgang von Juliano Ismanovski seien aufgefangen worden.

Auch Jan-Niklas Pia, als Unterschiedsspieler vor einem Jahr verpflichtet, hat sich nach zahlreichen Verletzungen zurück gekämpft, arbeitet sich stetig wieder heran. Landers: „Er kommt wieder, er passt prima zu uns und ist auch menschlich ein starker Typ. Er wird uns noch viel helfen.“

Unter besonderen Vorzeichen

Dies wahrscheinlich auch im Derby gegen die arg gebeutelten Nordler. Der Arminia-Coach: „Wir haben uns zwei Spiele von denen angeschaut und gesehen, dass die es in Speldorf gut gemacht haben und gegen Niederwenigern mitgehalten haben. Ich glaube zwar, dass wir den besseren Fußball spielen können, aber ein Derby steht unter anderen Vorzeichen. Da zählen Einsatzwille, Zweikampf, Bereitschaft. Wir werden zeigen, dass wir das Spiel gewinnen wollen.“

Spielern den Kopf gewaschen

Das geht seinem Gegenüber Sven Schützek genau so: „Wir wollen mit einer guten Leistung was mitnehmen“, floskelt er für die Lokaljournaille. Intern dürfte die Ansprache direkter gewesen sein. Denn nach den jüngsten Vorkommnissen sollte eigentlich allen klar sein, dass der befürchtete Abstiegskampf nunmehr mit hundertprozentiger Sicherheit kommen wird.

Bei nur einem Sieg in acht Punktspielen läuft es für Trainer Sven Schützek und Sterkrade-Nord nicht rund. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Lichtblicke wie der erste Saisonsieg in Speldorf wurden durch das abgebrochene Spiel gegen Niederwenigern beim Stande von 0:1 in der Nachspielzeit pulverisiert. Schützek ließ am Tag danach die beiden Gelb-Rot-Sünder Baran Özcan und Ibrahim Üzüm bei sich zuhause antreten, um ihnen den Kopf zu waschen. Von solch erfahrenen Spielern, die er aus Scherpenberg losgeeist hatte, hatte er sich einfach mehr erhofft. Dies vergaßen die beiden aber, als Nords Linus Ansumana nach angeblichem Foulspiel im Strafraum von Schiedsrichter Philipp Heuser mit einer Gelben Karte bedacht wurde: Schwalbe!

Die Nordler hingegen hatten Foul gesehen und gingen den Unparteiischen verbal und auch körperlich an. Der versah das im Spielbericht als „Gewalthandlung“. Dem widerspricht Schützek, sieht „Emotionen, keine Aggressionen“ und muss jetzt darauf hoffen, wie die Gerichtsbarkeit den Abbruch einordnet. Die mögliche Bandbreite reicht von Neuansetzung bis 0:1-Wertung und Spielsperre für die Platzverweise oder Geldstrafe und sehr langer Sperre für die Spieler.

Nordler mit David Gehle

Aber Schützek wäre nicht er selbst, wenn er nicht schon fürs Klosterhardt-Spiel taktieren würde: „Ich will so wenig wie möglich auf den Positionen ändern, und David Gehle ist wieder dabei.“

Parkmöglichkeiten sind stark eingeschränkt

Die Möglichkeiten, mit dem Pkw im Umfeld des Hans-Wagner-Weges in Osterfeld zu parken, sind traditionell schon immer sehr eng gewesen. Wegen einer aktuellen Großbaustelle im Wohngebiet gegenüber der Sportanlage der DJK Arminia Klosterhardt gilt dies im Vorfeld des Derbys zwischen Arminia und der Sportvereinigung Sterkrade-Nord am Samstagnachmittag noch einmal verstärkt.

Der Arminia-Vorstand appelliert an alle ortsnahen und -kundigen Besucher aus Oberhausen, mit dem Bus oder dem Fahrrad anzureisen.

