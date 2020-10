Arminia Klosterhardt zeigt zwei Gesichter im Estadio

Eine bockstarke erste Halbzeit reichte Fußball-Landesligist Arminia Klosterhardt nicht, um nach 90 Minuten drei Zähler einzufahren. Die Mannschaft von Marcel Landers musste sich im zweiten Heimspiel in Folge mit einem 2:2 (2:0)-Unentschieden gegen die SpVgg Steele 03/07 begnügen.

Die Grün-Weißen folgten der Aufforderung ihres Trainers, von Beginn an dazusein, stringent. Die Landers-Elf strahlte ungeahnte Präsenz aus und schnürte die Gäste in ihrer Hälfte ein. Deniz Erdems Einsteigen im Fünfmeterraum beurteilte Schiri Elias Papke als zu hart. Das vermeintliche 1:0 zählte demnach nicht (4.).

Kurz darauf scheiterte der fleißige Kevin Dämmer am aufmerksamen 03/09-Keeper Marko Razic. Joel Zwikirschs überlegter Querpass fand zwei Minuten später den einschussbereiten Erdem. Arminias jungem Offensiven wurde das Leder noch weggespitzelt (11.).

In der ersten Halbzeit alles im Griff

Die spielfreudigen Arminen waren im Estadio klar tonangebend. Nur belohnten sie sich eben noch nicht. Steele strahlte trotz des Auswärtssiegs vor einer Woche in Speldorf wenig Selbstvertrauen aus und verlagerte sich ausschließlich aufs Kontern. Die überschaubaren Vorstöße der Gäste versandeten durchweg. Klosterhardt blieb entschlossen am Drücker, die Entstehung zur Führung war allerdings schmeichelhaft. Dämmer ging im Strafraum zu Boden, ein Essener Abwehrspieler hatte zuvor klar den Ball gespielt. Papke entschied zum Unmut der aufgebrachten Gäste auf Elfmeter. Kapitän Mirac Bayram ließ sich die Chance nicht entgehen und verwertete abgebrüht zum 1:0 (34.). Die Arminia setzte kurz vor der Pause gar noch einen drauf. Mehmet Dag versuchte sich zentral aus gut 20 Metern: leicht abgefälscht, egal, drin das Ding – 2:0 (43.).

Der komfortable Vorsprung entsprach durchaus den Kräfteverhältnissen. Nur bekam der den Hausherren nicht wirklich. Denn mit dem Wiederanpfiff übte sich die Arminia zunehmend in vornehmer Zurückhaltung. Diese unverständliche Passivität rief Steele auf den Plan. Die Essener bissen sich über viele gewonnene Zweikämpfe ins Spiel und waren nach dem Anschlusstreffer durch Jonas Lippeck vollends zurück (63.). Der Aufsteiger sorgte kaum noch für Entlastung und ließ sich weiter zurückdrängen. Die logische Folge war das 2:2 durch Marc Geißler, der dank der unglücklichen Kopfballverlängerung vom ansonsten zuverlässigen Nico Harder unbedrängt einsenden durfte (75.).

Ein Dämmer-Freistoß in der Schlussphase, den Razic sensationell aus dem Eck fischte, war letztlich zu wenig, um dreifach zu punkten. „Das waren zwei unterschiedliche Halbzeiten. Das Ergebnis geht deshalb auch so in Ordnung“, befand Landers.