Oberhausen. Die U19 von Arminia Klosterhardt musste sich zum Rückrundenstart gegen den FSV Duisburg mit 1:2 geschlagen geben. Kleer-Elf lange in Unterzahl.

Arminia Klosterhardt verliert Rückrundenauftakt mit 1:2

U19-Niederrheinliga Arminia Klosterhardt – FSV Duisburg 1:2 (1:0): Misslungener Rückrundenstart für Arminia Klosterhardt in der Fußball-Niederrheinliga der U19. Im heimischen Estadio musste sich die Mannschaft von Timo Kleer dem FSV Duisburg mit 1:2 geschlagen geben. „Eine ärgerliche Niederlage“, so das Urteil des Linienchefs, dessen Team knapp 55 Minuten in Unterzahl agieren musste. „Von der Einstellung und dem Willen kann ich den Jungs nichts vorwerfen. Nur leider haben wir aus unseren vielen Chancen zu wenig gemacht.“

Nach einer etwas zerfahrenen Anfangsphase fanden die Hausherren immer besser in die Partie und markierten nach 14 Minuten das verdiente 1:0. Der lange Einwurf von Neuzugang Niklas Nett landete auf Umwegen bei Rechtsverteidiger Ouassim El Abdouni, der den Ball nur noch über die Linie drücken musste.

Deniz Erdem fliegt mit Rot vom Platz

Kurz darauf stand El Abdouni erneut im Mittelpunkt des Geschehens. als nach einem vermeintlichen Handspiel des 17-Jährigen im Strafraum der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt zeigte. Der Duisburger Melvin Ridder ließ aber die große Chance zum Ausgleich liegen und scheiterte am Arminia-Schlussmann Max Nawrath.

Eine spielentscheidende Situation ereignete sich dann in Minute 35, als Stürmer Deniz Erdem wegen eines Schubsers die Rote Karte sah. Eine überaus harte Entscheidung, wie auch Kleer fand: „Eine Fünf-Minuten-Zeitstrafe hätte es auch getan.“

Arminia bleibt am Drücker

Doch trotz der Unterzahl blieb die Arminia am Drücker und hatte nach dem Seitenwechsel gleich zweimal die große Chance, auf 2:0 zu stellen. Doch sowohl Niklas Nett (46.) als auch Fatih Gönül (55.) scheiterten am aufmerksamen FSV-Torwart. Besser machte es für die Duisburger Melvin Ridder, der mit dem Ausgleich neue Spannung auf den Platz brachte (63.). Es entwickelte sich jetzt für die rund 100 Zuschauer im Oberhausener Dauerregen ein munteres Hin und Her mit Gelegenheit auf beiden Seiten.

Die vielversprechendste Chance für Klosterhardt hatte der eingewechselte Samuel Addai, der allein auf das Gästegehäuse zulief, dann aber viel zu überhastet abschloss. Jubeln durften nur noch die Gäste, als knapp zehn Minuten vor dem Ende Taiyo Khan den 2:1-Endstand erzielte. Kleer: „Leider fehlten uns in einigen Situationen sowohl das Spielglück als auch die Entschlossenheit im Abschluss. Aber wir werden weiter hart arbeiten, um es besser zu machen.“

Arminia: Nawrath; El Abdouni (67. Sow), Geers, Louma, Sat, Hasani, Brühl, Gönül, Nett (67. Addai), Corbo., Erdem.