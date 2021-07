Arminia Klosterhardt startet beim FC Remscheid in die Saison

Oberhausen. Die Landesliga-Elf von Marcel Landers startet am 22. August auswärts. Danach aber folgen zwei Heimspiele für die DJK Arminia Klosterhardt.

Arminia Klosterhardt beginnt in der Fußball-Landesliga, Gruppe 3, die Saison mit einem Auswärtsspiel. Sonntag, 22, August, geht es zum FC Remscheid. Heimstart der Elf von Marcel Landers ist am Samstag, 28. August, 16 Uhr, mit der Partie gegen den Mülheimer FC 97. Es folgt am Sonntag, 5. September, erneut ein Heimspiel gegen den SV Burgaltendorf (15.15 Uhr) am Hans-Wagner-Weg.

Die ersten zwei Spieltage komplett:

22. August: ESC Rellinghausen – SV Burgaltendorf; VfB Frohnhausen – DJK Blau-Weiß Mintard; SF Hamborn 07 – VfB Speldorf; FC Remscheid – Arminia Klosterhardt; Mülheimer FC 97 – SV 09/35 Wermelskirchen; SpVgg Steele 03/09 – FC Blau-Gelb Überruhr; SV Genc Osman Duisburg – Duisburger SV 1900.

Samstag, 28. August: Arminia Klosterhardt – Mülheimer FC 97; Sonntag, 29. August: Speldorf – Frohnhausen; Duisburger SV – Steele; Burgaltendorf – Remscheid; Wermelskirchen – Hamborn; Mintard – SV Genc Osman; Blau-Gelb Überruhr – ESC Rellinghausen 06.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen