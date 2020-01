Arminia Klosterhardt mit großem Abstand vorn

„Wir freuen uns natürlich, dass das bisher so gut geklappt hat“, war Trainer Marco Richter nach dem am Ende deutlichen 5:1-Erfolg über den Turnerbund Oberhausen zufrieden mit der gezeigten Leistung. Sein Gegenüber David Sorm guckte etwas geknickter drein, der TBO war zeitweise durch Angela Buil zum Ausgleich gekommen und hätte das Turnier noch einmal spannend machen können.

Doch so war am Ende wieder Arminia Klosterhardt Sieger bei der Stadtmeisterschaft der Frauen. Denn deren Toptorschützin Hannah Mendrina stellte mit dem 2:1 die Verhältnisse wieder gerade, dem TBO ging die Puste aus. Am Ende war das 5:1 die Entscheidung um den Turniersieg.

Mit gemischten Gefühlen gingen alle Beteiligten ins Turnier, insgesamt schienen sich die Beteiligten eine Zusammenlegung mit der Kreismeisterschaft vorstellen zu können. „Wir haben da Anfragen gestellt“, erklärt Fachschaftsleiter Dieter Wilms. Man müsste sich natürlich mit der Bottroper Fachschaft einigen, der Spielort müsste vermutlich jährlich gewechselt werden.

Zackig durchgespielt

Arminia-Coach Richter erklärte: auch: „Das ist natürlich nicht so gut gelegt mit den beiden Turnieren.“ Daher waren alle Beteiligten froh, dass mit gerade sechs Mannschaften keine K.o.-Runde nötig war, sondern in einem Ligasystem zackig gespielt wurde. „Bei den Frauen haben wir ohnehin kaum Verzögerungen. Wir zählen schon die Fouls, um die fairste Mannschaft küren zu können“, kam auf den Orga-Tisch mehr Arbeit zu als gewohnt.

Sportlich waren Arminia Klosterhardt und SF Königshardt die großen Favoriten, die sich bereits im zweiten Spiel gegenüberstanden. Mendrina netzte dreifach und stellte die Weichen für den Turniersieg und ihre Torjägerkanone. „Wenn sie aufs Tor schießt, ist der Ball eben meistens drin“, grinst Richter zufrieden.

Der Verfolger Nummer eins war damit vorerst abgehängt, im Spiel danach kristallisierte sich der TBO als ärgster Verfolger heraus. Angela Buil (2) und Daniele Granic schlugen 06/07 erstaunlich deutlich mit 3:0.„Wir machen das hier auf freiwilliger Basis“, erklärt Christian Eilts. Die Sterkrader haben auf einige Stammkräfte verzichten müssen.

SF Königshardt auf zwei, TBO auf Rang drei

Arminia machte im Spiel darauf gegen 72 (4:1) und später gegen 06/07 (3:0) keine Gefangenen. TBO zog gegen SGO (3:0) und 72 (2:0) nach. Mit schlechterem Torverhältnis hätte es gegen Klosterhardt also ein Sieg sein müssen, zumal dem TBO mit Königshardt der zweitschwerste Brocken noch bevorstand.

Doch die Arminia zeigte keine Schwächen. Auch das Abschlussspiel gegen SGO (3:1) war souverän genug, um keine Spannung mehr aufkommen zu lassen. Königshardt reichte durch das bessere Torverhältnis gegen TBO ein Remis zu Platz zwei und 06/07 tütete zuvor gegen Sterkrade 72 dank Maike Peters, Yvonne Zelt und Jasmin Kohout Platz vier ein.