Arminia Klosterhardt macht aus 0:3 ein 3:3 gegen Frohnhausen

Der Spitzenreiter wankte bedrohlich, fiel aber nicht. Fußball-Landesligist Arminia Klosterhardt kam mit einem blauen Auge davon. In der Partie gegen den VfB Frohnhausen lag die Mannschaft von Marcel Landers kurz nach der Pause eigentlich schon hoffnungslos mit 0:3 hinten. Die Aufholjagd der Grün-Weißen mündete schließlich aber noch in der Nachspielzeit in einem glücklichen 3:3 (0:2)-Remis.

„Unsere Leistung in der ersten Halbzeit war gruselig. So dürfen und so wollen wir uns nicht präsentieren“, konnte Arminias Übungsleiter mit der dürftigen Vorstellung seiner Schützlinge in den ersten 45 Minuten überhaupt nicht sein. Die Grün-Weißen präsentierten sich da insgesamt viel zu behäbig und selten zielstrebig. Die Gäste hingegen brachten wesentlich mehr Biss und Galligkeit auf den Rasen und deckten die Unzulänglichkeiten in der Klosterhardter Defensive schonungslos auf.

Keeper Danny Große-Beck patzt bei Saison-Debüt

Danny Große-Beck hütete erstmals in der Liga das Tor der Arminen, weil Alex Geraedts wegen einer Daumenverletzung kurzfristig ausfiel. Beim 0:1 (16.) sah der Keeper gar nicht gut aus. Große-Beck unterlief eine weit auf den zweiten Pfosten gezogene Flanke. Essens Stürmer Nico Köhler durfte dadurch ungehindert zur Führung einköpfen.

Keeper Danny Große-Beck und seine Vorderleute waren nach dem 0:2 nur kurz am Boden. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Nach knapp einer halben Stunde gab’s endlich mal ein offensives Lebenszeichen der Hausherren. Die Doppelchance ließen Mehmet Dag und Pascal Pfeifer jedoch grob fahrlässig liegen. Diese Szene war symptomatisch für Arminias unkonzentrierte, ja laxe Herangehensweise. Und die Landers-Elf bot den Gästen das 0:2 kurz vor der Pause förmlich auf dem Präsentierteller an, als Köhler mutterseelenallein im Strafraum zum Abschluss kam und seinen Doppelpack zum 0:2 schnüren durfte (42.).

Für die konfusen Gastgeber kam’s noch dicker, weil der ebenfalls sträflich freigelassene Kim Dedek auf 0:3 erhöhte (49.). Spätestens da schien der Aufsteiger mausetot zu sein.

Deniz Erdem bringt die Hoffnung zurück

Ein kleiner Hoffnungsschimmer deutete sich zumindest mit dem 1:3 durch Deniz Erdem an (58.). Dedek flog ein einige Zeigerumdrehungen später wegen wiederholtem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz (68.), und tatsächlich nahm das kleine Fußball-Wunder im Estadio seinen Lauf. Yves Busch stellte per Eigentor den Anschluss für die Arminen her (76.). Burak Bahadir wollte zuvor ein Foul an seinem Mitspieler gesehen haben und stand dermaßen unter Strom, dass ihn der souverän leitende Schiri Can Güzel per Ampelkarte zum Abkühlen unter die Dusche schickte.

Bis in die Nachspielzeit hinein taten sich die Grün-Weißen schwer, ihre numerische Überzahl mit durchdachten Aktionen zu nutzen. Der früh für den verletzten Innenverteidiger Felix Hohmann eingewechselte Marvin Paßing fasste sich schließlich aus über 20 Metern ein Herz: Ausgleich, Jubel, Abpfiff!