Arminia Klosterhardt endlich wieder daheim im Estadio

Oberhausen. Nach vier Wochen und drei Auswärtsspielen in Folge darf Arminia Klosterhardt wieder zu Hause ran. Geschadet haben die Gastspiele aber nicht.

Endlich wieder ein Heimspiel für Fußball-Landesligist Arminia Klosterhardt, das am Sonntag (15.30 Uhr) den VfB Frohnhausen empfängt. Das Estadio diente den Arminen in den vergangenen Wochen ausschließlich als Trainingsstätte. Morgen ist es genau einen Monat her, als die Mannschaft von Trainer Marcel Landers zum Saisonauftakt den VfB Speldorf auf heimischem Geläuf mit 2:1 bezwang.

Es folgten gleich drei Auftritte in der Fremde hintereinander. Das Ergebnis ist bekannt: Die Klosterhardter hielten sich auswärts schadlos und hamsterten fleißig Punkte. Dass der Aufsteiger auch nach dem kommenden Spieltag ungeschlagen sein möchte, versteht sich von selbst.

Arminia-Trainer Landers: „Das funktioniert nicht immer“

„Wir freuen uns, endlich wieder in gewohnter Umgebung vor unseren Mitgliedern und Zuschauern zu spielen. Auf uns wartet ein schweres Stück Arbeit. Aber wir wollen unbedingt gewinnen“, verkündet Coach Marcel Landers selbstbewusst.

Das können er und seine Schützlinge auch berechtigterweise sein. Die Hausherren wollen die Begegnung kontrolliert angehen, andererseits mutig sein und Dominanz erzeugen. „Am besten mit spielerischen Lösungen. Das funktioniert jedoch nicht immer“, weiß der Linienchef, dass es an der einen oder anderen Stelle hakt. Versuch macht klug.

Von der heftigen Prügel, die Frohnhausen vor zwei Wochen beim 0:7 in Speldorf bezog, lassen sich die Klosterhardter keinesfalls blenden. Landers: „Auf uns wartet eine gestandene und abgezockte Landesliga-Truppe. Ich denke allerdings, dass wir gut vorbereitet sind. Die Jungs müssen ordentlich investieren. Und das werden sie auch tun.“

Joel Zwikirsch stieg nach seiner Zwangspause wegen einer Achillessehnenreizung am Freitag wieder ins (Abschluss-)Training ein. Der Stürmer könnte in den Kader rutschen und eine Option sein. Einen Einsatz von Beginn an schließt Landers aus.