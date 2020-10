Arminia Klosterhardt bittet zum Spitzenspiel im Estadio

In der Fußball-Landesliga erwartet Aufsteiger und Spitzenreiter Arminia Klosterhardt am Sonntag (15.30 Uhr) die Spvgg. Steele 03/09 im heimischen Estadio. Das doch recht glückliche 3:3-Unentschieden am vergangenen Sonntag gegen den VfB Frohnhausen zog in dieser Woche eine Aufarbeitung nach sich. Das kompakte Auftreten ging der Arminia am letzten Spieltag irgendwo ab. Die Mannschaft von Marcel Landers fing sich alle drei Gegentreffer viel zu billig und ließ die bis dato eigentlich gesetzte Geschlossenheit insbesondere in der ersten Halbzeit schmerzlich vermissen.

„Von außen hatte ich das Gefühl, dass wir uns zu sehr auf den anderen verlassen. Die Jungs müssen es wieder hinbekommen, gemeinsam gegen den Ball zu arbeiten und sich gegenseitig zu unterstützen“, setzt der Coach auf den Faktor Gemeinschaft.

Gast kommt mit drei Siegen in Serie im Rücken

Die Grün-Weißen treffen morgen Nachmittag im Estadio auf einen selbstbewussten Gegner, der die letzten drei Partien für sich entscheiden konnte. Diesen Lauf vom Tabellendritten wollen die Hausherren nur allzu gerne unterbrechen. „Steele ist zweikampfstark und enorm fleißig. Wir müssen von der ersten Sekunde an da sein“, möchte Landers nicht in die Situation gelangen, der Musik erneut hinterher zu laufen.

Zum Personal: Innenverteidiger Felix Hohmann, der am letzten Sonntag nach einem schmerzhaften Zusammenprall mit einer dicken Beule über dem Auge vorzeitig runter musste, steht wieder zur Verfügung.

Anders sieht‘s da bei Pascal Pfeifer aus. Arminias erfahrener Angreifer musste gegen Frohnhausen ebenfalls unfreiwillig das Feld wegen Problemen in der Oberschenkelmuskulatur früher räumen. „Es ist nichts Ernstes. Wir wollen aber kein Risiko eingehen“, informiert Landers über die Vorsichtsmaßnahme. Für Pfeifer wird der beschwerdefreie Joel Zwikirsch auflaufen. Landers: „Seine Wucht da vorne hat uns zuletzt gefehlt.“ Ins Tor kehrt Alex Geraedts nach auskurierter Daumenprellung zurück.