Arminia-Keeper Danny Große-Beck wechselt zu Rhenania

Oberhausen. Bei Landesligist Arminia Klosterhardt bekam er nicht genug Spielzeit. Daher wechselt Danny Große-Beck zum Bezirksligisten Rhenania Bottrop.

Zur kommenden Saison wird Torwart Danny Große-Beck beim Fußball-Bezirksligisten Rhenania Bottrop im Blankenfeld auflaufen. Der 29-Jährige kommt vom Landesligisten Arminia Klosterhardt, bei dem er in dieser Saison nur einmal zum Einsatz kam.

Von der Saison 2012/2013 bis zur Spielzeit 2018/2019 hütete Große-Beck das Tor von Fortuna Bottrop, vorher sammelte er Landesligaerfahrung bei Sterkrade 06/07.

Danny Große-Beck war zuletzt für Arminia Klosterhardt in der Fußball-Landesliga im Einsatz. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Nun trifft er bei Rhenania wieder auf seinen Bruder Nico Große-Beck, der zur Saison 2019/2020 zu Rhenania wechselte und der auch entscheidend in den Deal verwickelt war. „Der Wechsel ist natürlich auch durch seinen Bruder zustande gekommen“, sagt Dominik Wrobel, der Sportliche Leiter von Rhenania.

Nachdem sich Danny Große-Beck vor der aktuellen Saison bei Rhenania fitgehalten hatte, ehe das Angebot aus Klosterhardt kam, sei der Kontakt zu ihm nie abgerissen. „Danny kam dann auf uns zu und sagte, dass es bei Arminia nicht so läuft, wie er es sich wünscht, und dass er gerne unter Marco Hoffmann und Sascha Wisniowski spielen würde. Also haben wir uns telefonisch ausgetauscht und uns schließlich entschlossen, es zu probieren“, so Wrobel.

Konkurrenzkampf im Tor

Der Konkurrenzkampf um den Posten im Tor wird somit bei den ambitionierten Rhenanen in der neuen Saison riesig sein. Mit Große-Beck und Marco Rinski stehen zwei erfahrene Schlussmänner mit Stammplatz-Ambitionen im Kader.