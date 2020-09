Arminia hat Respekt vor dem VfB Speldorf, aber keine Angst

Auftakt in der Landesliga für Aufsteiger Arminia Klosterhardt. Die Elf von Michael Landers empfängt mit Speldorf direkt eine starke Truppe.

Das Estadio ist ab Sonntag Nachmittag endlich wieder Schauplatz in der Fußball-Landesliga. Und der Spielplan wollte es offenbar so, dass die Klosterhardter gleich zum Auftakt in einem Nachbarschaftsduell gegen den VfB Speldorf (15.30 Uhr) ihre Form überprüfen dürfen.

Marcel Landers nahm den VfB im Vorfeld zweimal unter die Lupe. „Daheim gegen Schönebeck haben sie zwar 1:3 verloren. Aber da wartet ein erfahrener und brutal starker Gegner auf uns“, begegnet Arminias Trainer den Gästen mit Respekt. Landers hat gewiss die eine oder andere Schwäche ausmachen können – aber klar, das bleibt hinter verschlossener Tür. „Wir müssen bei Standards höllisch aufpassen. Die sind brandgefährlich“, warnt der Coach vor ruhenden Bällen.

Speldorf mit Ex-Profi Ercan Aydogmus

Der ehemalige Osterfelder Dennis Terwiel wechselte in diesem Sommer vom SV Scherpenberg an die Saarner Straße. Dort zog es Ercan Aydogmus schon in der Vorsaison hin. Der wuchtige Vollblutangreifer spielte noch vor fünf Jahren bei Fortuna Köln in der 3. Liga. Aydogmus mag 41 Lenze auf dem Buckel haben und nicht mehr der Beweglichste sein. Wo aber die Kiste steht, wird der Sturmtank noch ganz genau wissen.

„Wir wollen uns nicht am Gegner orientieren, sondern unser eigenes Ding durchbringen und mutig nach vorne spielen. Was anderes kann ich den jungen Wilden gar nicht verkaufen“, sagt Landers. Alex Geraedts wird zwischen den Pfosten beginnen, Kontrahent Danny Große-Beck nimmt erstmal auf der Bank Platz. „Beide sind auf einem hohen Niveau. Diese Entscheidung ist keine gegen Danny, sondern eine aus dem Bauch heraus“, informiert der 36-jährige.

Noch einige Fragezeichen bei Arminia

Ob die von Sterkrade 06/07 an den Hans-Wagner-Weg gewechselten Phil Hevendehl und Niklas Rudolph mitmischen können, war bis gestern nicht klar. Beiden fehlt für die Arminia noch die Spielberechtigung. Bitter: Philipp Klempel zog sich im vorletzten Test bei Arminia Lirich einen Kreuzbandriss zu und fällt auf Monate aus.

Mindestens zwei Akteuren musste Landers beim Abschlusstraining mitteilen, dass sie Sonntag außen vor sind. „Wir dürfen 18 Mann in den Spielbericht eintragen. Ich kann schon jetzt sagen, dass wir alle Jungs im Laufe der Saison definitiv brauchen“, wird er den Kader von Woche zu Woche verändern.