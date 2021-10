Oberhausenerin Annika Vössing läuft bergauf im Nationalteam

Oberhausen. Da war die Oberhausenerin Annika Vössing baff: Der Deutsche Leichtathletik-Verband berief die 28-Jährige erstmals ins Nationalteam Berglauf.

„Also ich bin emotional völlig überwältigt gewesen, als ich es erfahren habe. Es kamen mir sogar ein paar Freudentränen“, sagt Annika Vössing. Denn: Der Deutsche Leichtathletik-Verband hat das Team für den im Oktober in Italien stattfindenden Nations Cup im Berglauf bekanntgegeben. Zum Damen-Quartett des Deutsche Leichtathletik-Verbands gehört erstmals auch die Oberhausenerin, Fünfte bei der Berglauf-DM und natürlich die einzige „Flachland-Tirolerin“ weit und breit.

„Nie mehr hatte ich damit gerechnet, noch mal im Dress der Nationalmannschaft zu starten“, so die 28-Jährige. „Nach den Deutschen Meisterschaften wurde es mal kurz angesprochen, aber da habe ich noch dankend abgewunken.“

Bundestrainer fragte an

Die mittlerweile in der Schweiz lebende Medizin-Studentin weiter: „Nach den Schweizer Berglaufmeisterschaften hatte ich eigentlich überlegt, sogar Saisonpause zu machen. Als der Bundestrainer nachfragte, ob ich es mir vorstellen könnte, habe ich eine Nacht drüber geschlafen.“ So stand sie auf der langen Liste und wurde schließlich nominiert. „Für mich ist das einfach das Schönste, was ich nach diesem Jahr Schweiz erreichen konnte. Ich hätte es mir zuvor niemals erträumt.“

Oberhausens schnellste Marathon-Läuferin verrät: „Aufgeregt bin ich noch nicht, das kommt wahrscheinlich dann Ende Oktober, wenn wir in nach Italien anreisen. Natürlich hat sich dadurch meine Planung etwas verschoben und ich werde vorerst unten im Süden bleiben und eine Woche Lern- und Trainingsferien am Lago di Como einlegen, ganz in der Nähe der Wettkampfstrecke.“

Da sowohl 2020 als auch 2021 keine Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften im Berglauf stattfinden konnten, wurde seitens der World Mountain Running Association (WMRA) der Nations Cup ins Leben gerufen, der einmalig am 31. Oktober im Rahmen des Val Bregaglia Trail in Chiavenna (Italien) stattfinden soll. Die Strecke des Nations Cup verläuft über knapp 19 Kilometer mit Bergauf-Passagen über 650 Meter und Bergab-Passagen über 1.000 Meter.

