Annika Vössing begleicht „offene Rechnung“

Oberhausen. Die Oberhausener Ausdauerspezialistin Annika Vössing gewinnt den Halbmarathon in Bitburg und verabschiedet sich bald in die Schweiz

Über dem Kopf schwebt das Damoklesschwert Medizin-Examen. Drei Tage lang, jeweils fünf Stunden Schreibzeit. Die einen machen sich davor verrückt, die anderen gehen lieber Laufen. So wie Annika Vössing, die nebenbei auch noch ihre „offene Rechnung“ mit der Halbmarathon-Distanz beglich.

„Trainiert habe ich ja so oder so, das brauche ich als Ausgleich zum Lernen und Arbeiten“, sagt sie. „Den ganzen Tag nur am Schreibtisch sitzen, das klappt vielleicht zwei Tage, danach brauche ich Bewegung und auch frische Luft.“ Oberhausens schnellste Marathonläuferin gewann so den Bitburg Solo Run bei den Frauen. Die drei Runden auf dem Flughafen-Gelände (21,4 km) absolvierte sie in 1:18:47 Stunden, nur drei Männer waren noch flotter.

Von Runde zu Runde schneller gelaufen

Gelaufen ist die 27-Jährige zusammen mit Markus Mockenhaupt, dem Zwillingsbruder der vierzigfachen Deutschen Meisterin und Olympia-Teilnehmerin Sabrina Mockenhaupt. „Von Runde zu Runde wurden wir schneller, von 26:57 über 26:32 bis 25:18 Minuten“, so Vössing nach dem Lauf bei acht Grad durch Wind und Regen. „Es war trotzdem eine super organisierte Veranstaltung!“

Annika Vössing und Markus Mockenhaupt in Bitburg. Foto: privat

Vorbereitet hat sie sich mit ihrem Essener Trainer und Laufkollegen Muharrem Yilmaz. „Zweimal pro Woche Tempotraining und sonntags einen langen Lauf mit Endbeschleunigung. Das heißt, wir sind die letzten fünf bis sechs Kilometer noch mal in 3:40 Minuten pro Kilometer gelaufen. Anfangs war das richtig anstrengend, aber irgendwann einfach nur noch toll“, so die mehrfache Marathon-Siegerin. „Sich auch abseits des Schreibtisches auszupowern war die beste Möglichkeit um abzuschalten und das Gelernte auch zu festigen.“

Und die offene Rechnung? „Ich bin 2020 nicht wirklich viele Halbmarathon-Wettkämpfe gelaufen, entweder ich war verletzt oder ich blieb unter meinen Erwartungen. Also nie wirklich zufriedenstellend“, erläutert Vössing. „Klar wurde jetzt zeitlich vor dem Examen die Luft etwas dünn, aber es hat irgendwie auch den Druck raus genommen, als ich einfach mal meine Bestzeit um zwei Minuten verbessert habe. Und auch jetzt ist noch Luft nach oben.“

Nun hofft die angehende Ärztin auf das Bestehen des Examens, um Mitte November ihr praktisches Jahr in der Schweiz angehen zu können. „Zunächst steht das Tertial der Chirurgie an, welches ich in Burgdorf absolvieren möchte. Nach vier Monaten dort geht es weiter nach Davos, wo ich in der Inneren arbeiten werde. Nach weiteren vier Monaten geht es nach Baden, wo ich mein Wahltertial in der Pädiatrie absolvieren möchte.“

Bald Berg- oder Trailläufe in der Schweiz

Ein, zwei Wettkämpfe möchte sie noch in Deutschland machen, „wenn die Gesundheit und die Motivation mitspielen.“ Danach wird die Ausdauer-Spezialistin schauen, was die Eidgenossen so veranstalten, um sich auszupowern. „Gerne würde ich auch mal Berg- oder Trailläufe machen. Triathlon natürlich auch, ich habe meinem Team aus Buschhütten auch schon zugesagt. Aber aufgrund von Corona müssen wir schauen, welche Rennen in welcher Dimension uns angeboten werden.“

Auch wenn es mit einem Gefühl der Unsicherheit verbunden sei und sie nicht wisse, was genau auf sie zukomme: „Ich freue mich auf die Veränderungen und darauf, neue Gegenden zu erkunden. Ich blicke optimistisch in die Zukunft.“