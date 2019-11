Angreifer Goris wechselt aus Bocholt zu Sterkrade-Nord

Oberhausen. Mit Philipp Goris hat sich Landesliga-Spitzenreiter Spvgg. Sterkrade-Nord einen Angreifer mit einer beeindruckenden Oberliga-Bilanz geangelt.

Die Spvgg. Sterkrade-Nord verstärkt sich in der Winterpause mit Philipp Goris. Wie der Spitzenreiter der Fußball-Landesligist jetzt bestätigte, ist der 25-jährige Angreifer ab dem 1. Januar 2020 spielberechtigt. Goris kommt vom Oberligisten 1. FC Bocholt, wo er vor Kurzem seinen Vertrag aufgelöst hat. In seiner Laufbahn spielte er unter anderem auch schon für den damaligen Oberligisten KFC Uerdingen und die frühere Reserve von Rot-Weiß Oberhausen. Für beide Klubs bestritt er obendrein jeweils ein Regionalliga-Spiel. Seine äußerst beeindruckende Oberliga-Bilanz: 78 Tore in 153 Spielen.