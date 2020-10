Alfred Schlya feiert Sonntag seinen 85. Geburtstag

Einer der wohl bekanntesten Sportfunktionäre Oberhausens vollendet Sonntag sein 85. Lebensjahr: Alfred Schlya. Der langjährige Vorsitzende des Oberhausener Schachvereins von 1887 wurde in Hettstedt (Sachsen-Anhalt) geboren.

Aufgewachsen in Bad Frankenhausen (Thüringen) und in Oberhausen, entdeckte er früh seine Leidenschaft für das königliche Spiel und schloss sich bereits in jungen Jahren dem OSV an. Dort entwickelte sich Schlya zu einem der besten Schachspieler im Westen. Neben 37 Stadtmeistertiteln und zahlreichen überregionalen Erfolgen führte er den OSV in die seinerzeit höchste deutsche Schachliga, wo man sich vier Jahre behaupten konnte.

Früh in Verein und Verband tätig

Neben seiner aktiven Laufbahn war er schon früh in die Vereinsorganisation eingebunden und gehört seit 1954 bis heute dem Vorstand des OSV an, seit 1993 als Ehrenvorsitzender. Er organisierte in Oberhausen unter anderem 1961 die Europa-Mannschaftsmeisterschaft und 1966 die Damen-Schach-Olympiade sowie zahlreiche weitere internationale Wettkämpfe.

Die Sportehrenplakette des Landes NRW, übergeben von Dr. Ingo Wold an Alfred Schlya. Foto: Foto: Land NRW

Darüber hinaus führte er nicht nur 28 Jahre den OSV als 1. Vorsitzender, sondern fungierte auch zehn Jahre als Präsident des Schachbundes NRW und nicht zuletzt von 2001 bis 2007 als Präsident des Deutschen Schachbundes. Als Ehrenpräsident unterstützt er die Gremien bis heute und steht in allen bedeutsamen Fragen mit Rat und Tat zur Seite.

Sport in Oberhausen war Herzenssache

Darüber hinaus lag ihm der Sport in Oberhausen immer sehr am Herzen und er engagierte sich seit 1954 im Stadtsportbund Oberhausen viele Jahrzehnte als Schatzmeister und Vizepräsident.

Neben zahlreichen Ehrungen der verschiedensten Schachorganisationen wurde er 1994 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Zudem ist er Träger der Ehrennadel und des Ehrenrings der Stadt Oberhausen.

Familie, Freunde und gemeinsame Weggefährten wünschen Schlya zu seinem Geburtstag alles Gute, vor allem Gesundheit. Diesen Wünschen schließt sich unsere Redaktion gerne an.