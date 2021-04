AKC-Talente Niklas Heuser und Marlon Assing zur Rangliste

Oberhausen. Donnerstag beginnt an der Wedau die zweite Rangliste des Deutschen Kanu-Verbandes. Aus Oberhausen sind Niklas Heuser und Marlon Assing dabei.

Bei der ab heute bis zum Wochenende laufenden zweiten Ranglisten-Veranstaltung des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) gehen mit Niklas Heuser und Marlon Assing gleich zwei Sportler des Alstadener Kanu-Clubs an den Start.

Für den Junioren-Weltmeister von 2019 Niklas Heuser geht es in seinem ersten Jahr bei den Erwachsenen darum, sich in den Reihen der „Großen“ zu etablieren und einzufinden. Perspektivisch ist, trotz eines nicht optimalen Starts zur ersten Rangliste vor zehn Tagen, immer noch die in den September verschobene U23-WM in Portugal im Blick.

Heuser: „In diesem Jahr stehen für den DKV mit den Europameisterschaften in Duisburg, den U23-Europameisterschaften in Poznan, den Olympischen Spielen in Tokio, der U23-WM in Portugal und der WM in Kopenhagen Ende September insgesamt fünf Veranstaltungen auf dem Programm. Das ist mit einer kleinen Mannschaft nicht zu schaffen. Ich gehe auch davon aus, dass ein Teil der Olympiamannschaft nach Tokio keine Wettkämpfe mehr bestreiten wird. Von daher sehe ich durchaus noch die Chance, trotz des nicht optimalen Einstieges zu den internationalen Wettkämpfen in drei bis vier Monaten zum Einsatz zu kommen. Dafür will ich hier die Grundlagen legen.“

Marlon Assing hat sich allein durchgebissen

Auch der noch 17-jährige Marlon Assing bewirbt sich um einen der raren Plätze im Nationaldress. „Nachdem im November am Verein das Gruppentraining und der organisierte Sport ausgesetzt wurde, habe ich mich alleine durchbeißen müssen. Klar, Trainingspläne hatte ich und mein Boot konnte ich nutzen. Sich nach dem Training im Winter jedoch draußen umziehen zu müssen, war und ist bei den Temperaturen schon heftig. Als Landeskadersportler hatte ich auch keinen Zugang zu Krafträumen. Dadurch hat meine Vorbereitung schon massiv gelitten. Andererseits konnte ich mich beim Einzel- und Krafttraining zuhause in der Garage komplett auf mich selber konzentrieren.“

Durch den Wechsel- und Onlineunterricht in der Schule hatte er auch die Möglichkeit, mehrmals die Woche vormittags zusätzlich Sport zu treiben: „Eigentlich bin ich ganz gut drauf, habe aber keine Ahnung, was die anderen können. Das ist schwer einzuschätzen, weil die Trainingssituation in den verschiedenen Ländern komplett unterschiedlich war. Die einen haben im November/Anfang Dezember zugemacht und sogar die Stützpunkte geschlossen. Andere haben die Schulen geschlossen, die Internate offen gelassen und so ein dreimonatiges Trainingslager durchgeführt.“

Julia Kurek verzichtet

Nicht dabei ist Julia Kurek. Die 18-jährige Sprintspezialistin hatte mit einem Start geliebäugelt, diesen aber mit Blick auf Homeschooling und Abiturprüfungen abgesagt.