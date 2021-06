AKC freut sich auf lebhafte Wochen auf dem Wasser

Oberhausen. Endlich gibt es wieder Wettkämpfe für die Kanuten. Die Athleten des Alstadener Kanu-Clubs stehen vor vier intensiven und wichtigen Wochen.

Für die Athleten des Alstadener Kanu-Clubs stehen hektische Wochen an. Nachdem in den letzten Monaten Wettkampf für Wettkampf ausfiel, das Training sich auf Individualsport verlagerte und die Schule im Home-Office stattfand, starten die Alstadener nun auf vier Groß-Wettkämpfen.

Bereits von Donnerstag bis zum 13. Juni, nimmt Marlon Assing an der zweiten Junioren-Sichtung des Deutschen Kanu-Verbandes zur Qualifikation für die Junioren-WM teil. Bei der in Duisburg stattfindenden Veranstaltung werden Rennen im Einerkajak über 200, 500 und 1000 m gefahren. Die Regatta war ursprünglich früher in Brandenburg geplant, wurde jedoch wegen der dritten Corona-Welle abgesagt und auf das kommende Wochenende verlegt.

Tobias Heuser (vorne) peilt die WM im Kanu-Marathon an. Foto: Verein

Die darauf folgende Woche geht es für Assing und Tobias Heuser als Teil der Kanu-Marathon-Nationalmannschaft zum World-Cup nach Paris. Hier versuchen die Alstadener sich für die im Oktober in Rumänien angesetzten Weltmeisterschaften zu empfehlen. Gefahren werden hier Wettkampfstrecken von 22 km (Assing) und 28 km (Heuser) im Einerkajak. Niklas Heuser musste die Einladung aus beruflichen Gründen ausschlagen.

Am Wochenende vom 25. bis 27. Juni treten in Duisburg Neela Hanke, Caroline Heuser, Marlon Assing, Niklas und Tobias Heuser bei der zentralen Leistungsüberprüfung des Kanuverbandes NRW an. Durch den Ausfall der Landesmeisterschaften wird hier die Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften im Kanurennsport Anfang August ausgefahren. Die Sportler treten hier in Einerkajaks über 200, 500 und 1000 m an. Weiterhin werden auch im Jugend- und Juniorenbereich durch den Verband Mannschaftsbootrennen gesetzt und gefahren.

Niklas Heuser startet auch international in Italien. Foto: Verein

Vom 1. bis 4. Juli geht es für Niklas Heuser zur Internationalen Regatta nach Auronzo/Italien. Dort wird der Junioren-Weltmeister in den Einerkajaks über 500 und 1000 m sowie in den Zweierkajaks über 500 und 1000 mit seinem Mülheimer Trainingspartner Leander Weymann für den Kanuverband NRW an den Start gehen. Begleitet werden die Sportler voraussichtlich zu allen vier Veranstaltungen von Trainer Karsten Heuser.

