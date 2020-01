Adler Osterfeld liegt hinter den eigenen Ansprüchen

Zu Saisonbeginn startete Adler Osterfeld mit einer interessanten Personalentscheidung in die achte Bezirksliga-Spielzeit. Nach sechs Jahren als Linienchef trat Udo Hauner ins zweite Glied, Pierre Schmitz übernahm die Adler als Trainer. Nach 14 Spielen rückte Co-Trainer Hauner dann allerdings wieder auf den Posten des Cheftrainers, nachdem Schmitz seinen Job aus beruflichen Gründen niederlegte.

In den fünf Spielen unter Hauners Leitung holten die Rothebuscher drei Siege und zwei Remis. Platz acht steht nach den ersten 19 Spielen. „Durch den Endspurt in den letzten fünf Spielen sind wir zufrieden, dass wir mit so einem Punktevorsprung nach unten in die Winterpause gegangen sind“, blickt der neue, alte Chef auf das Ende der ersten Saisonhälfte.

Neue Taktiken fruchteten nicht

„Der Start war sehr holprig. Wir haben mit einem neuen Trainer neue Taktiken ausprobiert, die allerdings nicht wirklich gefruchtet haben“, beschreibt Hauner den Saisonbeginn. Vier Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen bedeuteten am 14. Spieltag Platz zwölf und ein immer geringer werdender Abstand zur Abstiegsregion.

Höhepunkten wie dem 2:1-Heimsieg gegen Ligaprimus Überruhr folgten schwache Auftritte gegen vermeintlich schwächere Gegner wie Sterkrade 06/07 (0:4) oder den SC Frintrop (0:3). Doch dann folgte unter Hauner der starke Endspurt mit fünf Spielen ohne Niederlage, nach dem die Adler acht Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz vorweisen können. „Gott sei Dank hat die Mannschaft dann die Kurve gekriegt.“

Unterm Strich definitiv nicht zufrieden

So gut diese Serie auch war, insgesamt laufen die Rothebuscher ihren Ansprüchen hinterher. „Unterm Strich sind wir nicht zufrieden, weil wir unter den ersten Fünf stehen wollen“, macht Hauner deutlich, weiß aber um die Ausgeglichenheit in der Liga. „Das ist in der Gruppe möglich, es ist aber auch möglich, 15. zu werden. Deswegen müssen wir an die letzten fünf Spiele anknüpfen und so auch in der Rückrunde agieren.“ Zu Platz fünf fehlen den Adlern jetzt nur drei Zähler, also ist das Ziel zu Rückrundenbeginn in greifbarer Nähe.

Tobias Hauner wie immer bester Torjäger

Beinahe standesgemäß führt Torjäger Tobias Hauner mit 22 Treffern in 18 Einsätzen die Torschützenliste der Liga an, doch der starke Angriff hat spürbar unter der stabileren und immerhin viertbesten Defensive der Liga (31 Gegentore) gelitten. Insgesamt erzielten die Osterfelder 34 Treffer, unterer Durchschnitt in der Gruppe. Eine der Stellschrauben, an denen Hauner bis zum Rückrundenauftakt noch drehen wird, um den Schwung aus dem Jahresendspurt mit in die zweite Saisonhälfte zu nehmen und möglichst weit nach vorne zu kommen. Die Mannschaft bleibt dabei personell komplett unverändert.

Das neue Fußballjahr beginnt für die Adler am 9. Februar um 15 Uhr mit dem Gastspiel beim FC Bottrop, der derzeit auf Relegationsplatz 15 liegt. Dort können die Adler den nächsten Schritt machen und sich mit einem Auswärtssieg schon in die ersten Fünf schieben.