Abstieg: Kampfgeist der SG Oberhausen wird nicht belohnt

Oberhausen. Die Herrenmannschaft der SG Oberhausen verpasste den Klassenerhalt in Liga zwei und schwimmt im nächsten Jahr nun wieder in der Oberliga.

Die Herrenmannschaft der SG Oberhausen versuchte im Sportbad Im Thurmfeld in Essen den wahrscheinlichen Abstieg aus der zweite Bundesliga zu vermeiden. Das Vorhaben misslang, der Klassenerhalt scheiterte aber zuletzt dennoch am geschwächten Kader und starker Konkurrenz. Die SG Oberhausen schwimmt im nächsten Jahr nun in der Oberliga.

Im Vergleich zum letzten Jahr, bei dem der Klassenerhalt gesichert wurde, fehlten in diesem Jahr vier starke Schwimmer durch Vereinswechsel, Studium und Karriereende. Einige Mastersschwimmer der SGO empfanden es als Frage der Ehre und erklärten sich bereit, anzutreten, konnten sich aber nicht gegen die starke Konkurrenz behaupten.

Viele Bestzeiten

In einem anstrengenden Wettkampf, der knapp zwölf Stunden dauerte, sah Trainer Heinz Rennings großen Kampfgeist, das Unmögliche doch noch zu schaffen und damit viele persönliche Bestzeiten seiner Schwimmer, die gegen JEM-Teilnehmer bzw. Medaillengewinner sowie deutsche Jahrgangsmeister antraten.

Insgesamt 35 Starts absolvierten die neun Teilnehmer der SGO Robin Arndt (Jahrgang 1997), Maurice René Labudda (‘98), Jannik Löchte (‘99), Nils Gens (‘99), Jonas Reichel (2000), Samuel Peter Dahmer (‘01), Luca Baßier (‘02), Jan Eric Terbeek (‘04) und Pascal Klein (‘04) vor begeistertem Publikum im Bad, in dem insgesamt zwölf weitere Vereine aus NRW ihre Damen- und Herrenmannschaften an den Start schickten.

Pascal Klein siegt

Trainer und Aktive konnten zwar zufrieden mit ihren Zeiten sein, Pascal Klein erschwamm sich über 100m Schmetterling in einer Zeit von 1:09,84 Min (Streckenrekord) zudem den ersten Platz. Jedoch lagen die Schwimmer nach Addition aller Punkte aus ihren Einzelleistungen abgeschlagen auf dem letzten Platz. Für ihren enormen Kampfgeist erhielt die Mannschaft viel Lob.