Tennis-Stadtmeisterschaft Ab Sonntag geht es um die Stadttitel in allen Klassen

Oberhausen. Sonntag starten die Stadtmeisterschaften im Tennis in allen Klassen. Fast traditionell schon auf der Anlage des TK 78 an der Bromberger Straße.

Sonntag beginnen die Oberhausener Stadtmeisterschaften im Tennis. Nach einer Wintersaison ohne Tennis dürfen die Spieler seit März/April die gelbe Filzkugel wieder über das Netz schubsen. Durch die Verschiebung der Medenspiele können in diesem Jahr die Stadtmeisterschaften nur in den Sommerferien stattfinden, was zahlreichen Meldungen nicht im Wege steht.

Trotz der Ferien und Urlaubszeit meldet die Fachschaft Tennis Oberhausen eine beachtliche Teilnehmerzahl. Der gastgebende TK 78 heißt Spieler und Zuschauer herzlich willkommen und freut sich auf gute, spannende Spiele.

Wieder beim TK 78 an der Bromberger Straße

Bis zum 1. August, dem Endspieltag mit Siegerehrungen, werden die Partien auf den neun Sandplätzen an der Bromberger Straße 26 ausgetragen.

Die Konkurrenzen sind: Kleinfeld U8, Midcourt, Juniorinnen/Junioren, Damen/Herren Hobby, Damen/Herren B, Damen/Herren A offen, 30, 40, 50, 60, 60 und 70 sowie Doppel und Mixed.

Weitere Informationen zu den Spielen können online unter: https://spieler.tennis.de/web/guest/turniersuche?tournamentId=471422 (Erwachsenenkonkurrenzen) sowie https://spieler.tennis.de/web/guest/turniersuche?tournamentId=471430 (Jugendkonkurrenzen) abgerufen werden.

