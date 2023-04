Ab Freitag vier Tage Reiten bei Lugge im Hexbachtal

Oberhausen/Mülheim. Beim Reitstall Lugge im Hexbachtal steigen die Kreismeisterschaften Mülheim/Oberhausen mit buntem Programm.

Am langen Wochenende steht im Hexbachtal im Dreistädteeck mit den Kreismeisterschaften der Städte Mülheim und Oberhausen großer Reitsport an.

Neben sportlichen Höhepunkten wird es vom 28. April bis 1. Mai Springen und Dressuren über die ganze Bandbreite des Sports geben, den traditionellen Gottesdienst der Lukas-Kirchengemeinde mit Tiersegnung am Montag, 11 Uhr und die Ehrung der Kreismeister, die sich dafür an den vier Tagen in den unterschiedlichen Prüfungen qualifiziert haben.

Viele Monate Organisation und Vorbereitung liegen hinter dem Team rund um Hans Lugge, dem Besitzer des Reit- und Fahrstalls Lugge, auf dessen Gelände das Ganze stattfindet. Die letzten Wochen vor dem Turnier sind immer geprägt von großer Geschäftigkeit und alle packen mit an. Jeder bringt seine ganz persönlichen Fähigkeiten ein und alle zusammen sorgen dafür, dass sowohl die Teilnehmer, als auch die Besucher ein ganz besonders schönes Turnier-Erlebnis vorfinden werden. Da wurden mit vereinten Kräften die Spuren des Winters beseitigt, geharkt, gepflanzt, gestrichen, aufgeräumt und alles für die Gäste vorbereitet. Wieder einmal wurde alles dafür getan, dass optimale Bedingungen im Hexbachtal herrschen.

Seit vielen Wochen wird die Anlage herausgeputzt

Hans Lugge ist besonders stolz darauf, dass das alljährliche Turnier sich wegen der schönen Atmosphäre beim Publikum als eine Art Volksfest etabliert hat. Dieses „nahe am Menschen sein“ ist ihm enorm wichtig. Nicht nur die Nachbarn des Reitstalls kommen gerne, sondern auch viele Spaziergänger und Reitsport-interessierte Menschen, die auch das kulinarische Angebot immer sehr schätzen.

Besonders dankbar ist man dieser Tage denjenigen, die bereit sind, sich zu engagieren. Sei es durch „Manpower“ also tatkräftige Hilfe und großes ehrenamtliches Engagement, als auch durch finanzielle Unterstützung. Sponsoren zu finden ist auch nach Corona nicht unbedingt einfacher geworden. Dabei sind genau sie es, die helfen, Breitensportveranstaltungen wie eben dieses Reitturnier überhaupt am Leben zu erhalten.

Namhafte ReiterInnen werden in den hohen Prüfungen am Start sein. Gleich 2 S-Springen, mehrere Lund M-Springen werden für Spannung auf den Tribünen sorgen und in den M- und S-Dressuren werden Pferde und ReiterInnen die Zuschauer begeistern. Aber natürlich werden auch die Turniereinsteiger in den kleineren Prüfungen am Start sein und die ganze Bandbreite dieses schönen Sports gezeigt werden.

Freitag ab 10 Uhr, Samstag ab 8.30, Sonntag ab 9, Montag ab 9.30 , Siegerehrungen 14.45 Uhr.

