9:7 am langen Ende: FC 72 wirft Sterkrade-Nord raus

Oberhausen. Der A-Liga-Spitzenreiter gewinnt nach 4:4 (3:3, 3:0) im Elfmeterschießen und zieht ins Kreispokal-Halbfinale ein.

Der FC Sterkrade 72 scheint sich zu einem richtigen Pokal-Schreck entwickelt zu haben. Nach dem VfB Bottrop kegelte der Kreisliga-Spitzenreiter nun auch den Landesligisten Sterkrade-Nord aus dem Wettbewerb und zog damit ins Halbfinale ein. Dabei benötigten die 72er unnötiges „Sitzfleisch“, denn die Partie wurde erst im Elfmeterschießen entschieden: 9:7 (4:4; 3:3, 3:0) lautete am Ende eines langen Abends der offizielle Endstand.

72-Coach Patrick Wojwod freute sich natürlich diebisch über den Coup, haderte aber damit, dass es seine Jungs unnötig spannend gemacht hatten. „Wir führen zur Pause bereits 3:0 und waren eigentlich über die gesamte Distanz spielbestimmend. Da muss man nicht zwingend nachsitzen“, resümierte er.

Ian Kohlgruber (2) und Ex-Nordler David Fojcik brachten die Hausherren im ersten Durchgang in Führung, doch phasenweise standen sich die Wojwod-Jungs dann selbst im Weg – und brachten die Schmachtendorfer damit zurück in die Partie. „Wir machen zwei unnötige Fehler, die zum Anschluss führen“, so Wojwod, und: „In der 120. Minuten, da führen wir 4:3 durch Lars von Gelder, machen wir ein ganz dummes Foul an der Eckfahne, woraus das 4:4 resultiert.“

Nord hat wichtigere Ziele als den Pokal

Nord-Coach Sven Schützek ertrug die Niederlage einigermaßen nonchalant, schließlich gibt es für die Schmachtendorfer in dieser Saison wichtigere Ziele als den Pokalwettbewerb. Aber: „Wir haben das Spiel in den ersten 45 Minuten durch drei individuelle Fehler verloren. So darf man sich nicht präsentieren und das habe ich auch ganz klar in der Pause gesagt.“ Schützek mochte auch gar nicht gelten lassen, dass er auf sechs Positionen umbauen musste, denn „es ist ein Derby, da kann viel passieren, aber man muss sich dem stellen.“ Das sah er in der ersten Halbzeit eben nicht und tat dies laut kund.

Das zeigte offenbar Wirkung, denn fortan zeigten sich die Gäste deutlich engagierter und trafen zum Ausgleich durch Felix Gatner (57.) und schließlich Quassim El Abdouni (67., 85.). Dann wähnte sich der FC 72 durch den späten Treffer in der Verlängerung schon eine Runde weiter, doch Ibrahim Üzüm (120. + 2) gelang der nicht mehr für möglich gehaltene Ausgleich zum 4:4.

Aber auch das Elfmeterschießen konnte die 72er nicht mehr an ihrem großen Erfolg hindern. Während aufseiten der Gastgeber alle Spieler trafen, fischte Keeper Jannis Heins (der im übrigen selbst einen Elfer verwandelte) einen Strafstoß raus – Ende, Aus, Jubelarie! Die drei verwandelten Elfer von Yunus Emre Kocaoglu, Justin Wunder und Fynn Rauschtenberger reichten nicht.

Patrick Wojwod nach dem Spiel noch voller Adrenalin

„Unglaublich, wie hier alle mitgezogen haben“, schwärmte Wojwod anschließend. „Die Fans, die Bank, die Betreuer – alle haben mitgezogen. Das war schon richtig stark. Aber ganz ehrlich: Die 120 Minuten haben schon ordentlich weh getan“, gab der Coach zu. Und auch an ihm ging die Partie nicht spurlos vorüber: „Ich war erst spät zuhause, bin aber auch nicht runtergekommen. Man ist so voll Adrenalin. Da hat das einschlafen ein bisschen länger gedauert.“

Schließlich hatten sich nicht nur die beiden Teams auf dem Platz einen großen Kampf geliefert, sondern auch die Herren lautstark an der Linie.

