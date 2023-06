So jubelt SuS 21: Meister der Kreisliga A und Aufsteiger in die Bezirksliga!

Finale in der Kreisliga A

Finale in der Kreisliga A 9:0 zum Ende: SuS 21 zieht es endgültig durch!

Oberhausen. Das 9:0 gegen SWA II besiegelt den Aufstieg des Schleuse-Clubs. Arminia Lirich siegt immerhin noch zum Abschluss, doch es reicht nicht.

Das mit der Spannung hatte sich schnell erledigt. Die Entscheidung in der Kreisliga A war in der Partie am vorletzten Spieltag gefallen, als sich SuS 21 durch ein Traumtor von Kevin Skoda zum 1:0-Sieger im Derby bei Arminia Lirich kürte. Schleuse übernahm die Spitze von der Arminia und sollte sie jetzt nicht mehr hergeben. SWA II konnte keine Schützenhilfe für die Liricher Nachbarn leisten, war an der Schleuse chancenlos. Die Elf von Erol Kücükarslan zog ihr Ding gnadenlos durch und ließ Lirich im Regen stehen. Die rehabilitierten sich zwar durch ein 8:1 beim RWO-Team 2, doch das half gegen das 9:0 der Dellwiger gegen Schwarz-Weiß II nicht mehr.

SuS 21 – SW Alstaden II 9:0 (3:0): Alstaden bot vier, fünf Bezirksliga-Kicker auf, um Gegenwehr zu leisten. Doch die Elf von Interimstrainer Kücükarslan ließ sich davon nicht beirren und zog ihr Ding konsequent durch. Mit dem 3:0 zur Pause war der Fisch praktisch gegessen. Alstaden gab sich zunehmend auf, am Klaumer Bruch begann das große Scheibenschießen und danach die Meister-Feier. Punktlandung für Schleuse, in den letzten zwei Spielen eine Saison gedreht. Sven Adamietz (ehemals Buschhausen) wird die Mannschaft als Linienchef in die kommende Saison führen. Zwei Jahre nach dem 100. Geburtstag und überstandener Corona-Pandemie haben die Dellwiger nun ihr Ziel erreicht: Bezirksliga, wir kommen!

Nico Gabriele, Ralf Thiel (je 3), Markus Matuszzak, Enrico Cuccu, Kevin Skoda und ein Eigentor machten den Klassenunterschied deutlich.

RWO-Team 2 – Arminia Lirich 1:8 (0:2): Andre Peters gelang bereits nach zwei Minuten die wichtige Führung für die Liricher, die zu keiner Zeit Zweifel aufkommen ließen, dass sie ihre Hausaufgaben erledigen würden. „Das war ein richtig, richtig gutes Match von uns“, ist Jens Szopinski mit der Leistung seiner Mannschaft zufrieden. „Ich zolle den Jungs meinen riesen Respekt.“ Die Leitung nach Alstaden stand die ganze Zeit, so dass früh klar war, dass SuS ebenfalls keine Federn lassen würde. „Glückwunsch an SuS! Es ist schade und bitter, dass es am Ende nur einen Aufsteiger geben kann. Wir sind natürlich enttäuscht.“ Manuel Augenstein traf noch vor dem Seitenwechsel.

Jens Szopisnki richtet sein Team nach dem Abpfiff im Stadion auf: 8:1 gesiegt, hat nichts geholfen. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Da hatte Schleuse schon drei Treffer erzielt. „Da war die Messe gelesen. Aber wir haben eine geile Truppe und eine geile Saison gespielt. Am Ende des Tages können wir uns davon aber auch nichts kaufen.“ Ben Pribbernow, Peters und Mohamed Farahat stellten dennoch schnell auf 5:0. RWO gelang durch Eren Özat der Ehrentreffer, dann schnürte Peters seinen Dreierpack, ehe Marius Dyballa mit zwei Treffern noch einmal das Ergebnis in die Höhe schraubte.

Ein Jubel-Lauf war das 9:0 für SuS an der Schleuse. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Ob Lirich im nächsten Jahr neu angreift, wo die Punkte liegen gelassen wurden und wer aus der Bezirksliga runterkommt, interessiert Szopinski gerade gar nicht: „Ich tu mich verdammt schwer, das jetzt aufzuaddieren. Wir werden uns jetzt ein paar Tage sammeln, da interessiert mich heute gar nicht wer aus der Bezirksliga runter kommt.“

Post SV – SF Königshardt II 2:2 (1:2): „Das lief eher schleppend bei den Temperaturen“, berichtet Timo Schmidt, der mit dem Remis und Platz vier zufrieden ist. „Darauf sind wir und der gesamte Verein richtig stolz.“ Mike Knauf brachte die Postler in Führung, Kevin Loege und Jendrik Lübbert – per sehenswertem Fernschuss - glichen per Doppelschlag (15.) aus. Chris Schmelt hielt die Führung vor dem Seitenwechsel mit einem parierten Elfmeter fest. Marvin Lettau gelang dann aber doch noch der Ausgleich.

SuS 21 war da, als Arminia schwächelte und belohnte sich mit dem Aufstieg. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Sarajevo – BW Oberhausen 4:3 (2:2): Den Start verpennten die Gastgeber, „da waren wir ein bisschen verwirrt.“ Björn Bohn sah dann, wie sich seine Mannschaft von der frühen Führung durch Jihan Bayram und Marcel Kalski erholte. Ferid Dzanan und Anel Mujezinovic gelang vor der Pause der Ausgleich. Erneut war es jedoch Kalski, der BWO in Führung brachte. Esef Hodzic und Edin Kovac drehten die Partie endgültig. „Wir widmen den Sieg meinem verstorbenen Opa, daher kam, glaube ich, die zweite Luft.“

FC Bottrop – GA Sterkrade 3:5 (0:3): „Hilft uns auch nichts“, ist Marco Allekotte enttäuscht. Die Sterkrader steigen ab, obwohl sie eine richtig gute Leistung abrissen. Sascha Jansen besorgte die frühe Führung, Cenk Celik verdoppelte, ehe Jansen auf 3:0 noch erhöhte. „Nach der Pause kam der Schlendrian rein, da ist das Ergebnis der anderen Plätze durchgesickert.“

Bottrop verkürzte, ehe Glück-Auf mit Celik und Henning Hopf den alten Abstand herstellte. Bottrop verkürzte vor dem Ende. „Ich könnte die so viele Spiele nennen, wo wir Punkte verloren haben. Am Ende ist es aber auch nur Fußball, es gibt schlimmeres. Unsere 35 Punkte sind nicht berauschend, aber in vielen anderen Kreisligen wären wir damit im unteren Mittelfeld gelandet.“

Aller guten Dinge sind neun: SuS 21 kam aus dem Torjubel kaum raus. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

SG Osterfeld – RW Welheimer Löwen 3:3 (2:1): Wahnsinn! SGO muss runter. Die Mannschaft von Serkan Dogan geriet in Rückstand (15.), ehe Harun Al per Doppelpack wieder für die Treffer sorgte. Die Pausenführung baut Al 20 Minuten vor dem Ende aus, doch es sollte nicht für drei Punkte reichen. Welheim verkürzte und glich eine Minute vor dem Ende tatsächlich noch aus. Damit rutscht SGO auf Platz 12, einen Punkt hinter Welheim.

TSV Safakspor – VfR 08 3:3 (0:1): 08-Spielertrainer Paul Schendzielorz: „Im ersten Durchgang waren wir gut drauf und hätten höher führen müssen. Nach dem Wechsel ging die Linie verloren, es war ein Auslaufen der Saison.“ Oiver Winkler (33), traf zur Führung, Safak drehte durch seinen Ellfer (47.) und einen Strafstoß von Mehmet Ekelik (52.) und ging dann erneut durch den unbenannten Mittelstürmer in Führung (65.) Mirco Baumgarten hatte zum 2:2 (55.) und 3:3 (72.) ausgeglichen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen