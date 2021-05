8. evo-kidsday: Drei Tage Fußballspaß für den Nachwuchs

Oberhausen. Auch die achte Auflage des „evo-kidsdays“ im NLZ von Rot-Weiß Oberhausen verspricht über drei Tage lang jede Menge Spaß für die Nachwuchskicker.

Wie im vergangenen Jahr bietet auch die achte Auflage des „evo-kidsdays“ im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) von Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen über drei Tage lang jede Menge Spaß für die Nachwuchskicker. Teilnehmen können erneut fußballbegeisterte Mädchen und Jungen im Alter von sechs bis zwölf Jahren, die in drei Altersklassen auf die verschiedenen Tage aufgeteilt werden.

Am Mittwoch, 28. Juli, dürfen die Sechs- bis Achtjährigen in der Zeit von 10 bis 15 Uhr den Kunstrasen stürmen. Die Neun- bis Zehnjährigen sind am Donnerstag, 29. Juli, ebenfalls von 10 bis 15 Uhr an der Reihe. Zum Abschluss am Freitag, 30. Juli sind dann die Elf- bis Zwölfjährigen dran.

Viel Abwechselung mit Fußball-Tennis und Fußball-Dart

Die Kinder werden an ihrem jeweiligen Tag in acht Teams eingeteilt. Somit besteht jedes Team aus maximal sieben bis acht Kindern. Anschließend haben die Teams acht Stationen eines Fußballparcours zu bewältigen. Neben einer Torwand und einem Fußball-Tennis Feld werden die Kinder unter anderem die Möglichkeit haben, sich beim Fußball-Dart zu messen. Betreut werden die Gruppen von Mitarbeitern und Trainern aus dem NLZ.

Neben einem einmaligen Fußballerlebnis können sich die Kinder zudem auch auf Urkunden und tolle Preise freuen. Zum Auftanken der Kräfte erhalten alle frisches Obst, Müsliriegel und Wasser. Außerdem gibt es ein leckeres Sportler-Mittagessen.

Autogramme von der Terranova-Elf

Auch die Sportausrüstung, bestehend aus T-Shirt und Hose, wird den Kindern bereitgestellt. In der Mittagspause haben die Mini-Kicker zudem die Chance, Autogramme von der Regionalliga-Mannschaft zu erhalten.

Natürlich hat Corona auch beim „evo-kidsday“ Stadionverbot. Daher haben die evo und RWO ein Hygienekonzept erstellt, um den aktuell geltenden Corona-Maßnahmen gerecht zu werden. Auf mögliche Änderungen in der Schutzverordnung ist das Konzept flexibel anpassbar. Die Anmeldung ist kostenlos unter www.kidsday.rwo-online.de möglich. Die Teilnehmerzahl ist auf 60 Kinder pro Tag begrenzt.

