8:1 im Pokal! RWO-U15 ist bereit für die Regionalliga

Oberhausen. Am Karnevalswochenende stand der Niederrheinpokal für die U-Mannschaften an. Arminia-C musste in der Liga ran.

U17-Niederrheinpokal

DJK SF Lowick –

Arm. Klosterhardt 7:6 n. E. (1:1, 0:1)

„Wichtig ist, dass wir nicht in der Kabine gestanden haben und uns etwas vorzuwerfen haben. Die Jungs haben alles gegeben und wir sind absolut stolz“, erklärt Norman Seitz. Bei widrigen Bedingungen war nicht erst das Elfmeterschießen eine Lotterie. „Das war schon grenzwertig“, findet Seitz. Seine Arminia begann ungeachtet dessen gut und ging durch Eliezer Chris Mazala in Führung. Vom Gegenwind und dem Ausgleich ließ sich Klosterhardt nicht aus dem Konzept bringen, kurz vor Schluss hätten sich die Gäste zum Sieg schießen können, auch in der Verlängerung waren Chancen vorhanden. So ging es zum Punkt, von dem die Arminia kein Glück hatte.

Arminia: Kaczmarek; Bystron, Franzke, Plojovic, Mazala (81. Vogt), Sönmez, Kilic (61. Tholley), Florczak, Kargün (92. Aslantin), Yildiz (54. Zajontz), Kuzdere.





TSV Ronsdorf –

RWO 0:2 (0:0)

Zehn Minuten vor dem Ende gelang den Kleeblättern die Führung, die für die Mannschaft von Ken Asaeda den Einzug in die nächste Runde bedeuten sollte. Als Entschädigung für einen durchgefrorenen und durchnässten Asaeda gab es ein gutes Spiel. „Es gefällt mir momentan, wie die Jungs spielen. Sie sind fokussiert, spielen mit wenig Kontakten und nehmen jeden Gegner ernst.“ Zum Wetter: „Fieser geht’s nicht.“ Hochzufrieden war Asaeda, weil Aytekin Yalcin per Kopf das 1:0 erzielte und damit aufopferungsvoll verteidigende Gastgeber knackte. „Wir haben in der ersten Halbzeit unsere Chancen nicht genutzt, aber Ronsdorf hat gut verteidigt.“ Tumay Aydemir legte noch nach.

Ken Asaeda am Ende mit RWO-B zufrieden

RWO: Wigger; Radszuweit (10. Weihmann), Mohsen, Andich, Lang, K. Yalcin, Boateng, A. Yalcin, Nguala, Aydemir, Zejnaj (66. Matthes).





U15-Niederrheinpokal

FC Mettmann –

RW Oberhausen 1:8 (1:4)

Der Regionalligist löst die Aufgabe stark. Timo Böhm ebnete den Einzug in die nächste Runde (8.), auch weil er verdoppelte (18.). Das Anschlusstor schüttelten die Kleeblätter ab und trafen fast im Gegenzug durch Ugonna Ahukanna zum 3:1. Der alte Abstand war hergestellt, RWO zog davon. Alexandros Chassanidis, Lein Tairi, Emirhan Bülül, erneut Böhm und Birhad Sulaiman machten es deutlich.

RWO: Fricke; Ahukanna, Harbering, Tairi (52. Sulaiman), Celik, Gehrmann, Chassanidis (52. Pauls), Böhm, Amadin, Agirbas (42. Keibel), Ernst (50. Bülbül).





U15-Niederrheinliga

VfL Rhede –

Arminia Klosterhardt 6:0 (3:0)

Ein gebrauchter Tag, den Dirk Lomberg als „kollektiven Totalausfall“ vermerkt. Die Mannschaft rutscht damit auf den Relegationsplatz. Der Rückstand war kurios: Ein lange Schlag auf Höhe der Mittellinie wurde länger und länger und schlug unter der Latte ein. „Nach so Toren gehen die Köpfe runter“, weiß Lomberg.

Ein gebrauchter Tag für Arminia Klosterhardt

Arminia: Neumann; Marquardt, Can, Saieva, Groll (36. Ostgathe), Scheifler (46.El Majdouli), Berberoglu, Reichert, Buch (53. Kocar), Roth, Konzer.