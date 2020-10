72-Trainer Neumann: „Ein Aufstieg ist nicht planbar“

Schon Trainerlegende Otto Rehhagel wusste: „Es gibt keine jungen und alten Spieler, nur gute und schlechte.“ Ein Motto, dass sich auch der FC Sterkrade 72 auf die Fahne geschrieben hat. Denn die Mannschaft von Trainer Michael Neumann thront nach sieben Partien auf Platz eins der Tabelle in der Fußball-Kreisliga A. Und das bei einem Durchschnittsalter von 19,4 Jahren. Zuletzt gab es sogar einen historischen Erfolg zu feiern, bedeute das 4:2 gegen den SC 1912 doch den ersten Sieg in Buschhausen in der Vereinsgeschichte.

Dabei kommt für den Linienchef der aktuelle Erfolg nicht von ungefähr. „Wir haben unsere gute Vorbereitung bestätigt und uns auch den Dreier in Buschhausen redlich verdient. Glück war da nicht im Spiel.“ 17 Punkte (fünf Siege, zwei Remis) haben die 72er bereits auf dem Konto. „Wenn man bedenkt, dass wir gegen Arminia Lirich in der 93. Minute den Ausgleich bekommen, hätten wir sogar noch besser da stehen können. Aber wir wollen ja nicht übertreiben“, ist Neumann mit dem Saisonstart mehr als zufrieden.

„Die Jungs haben einfach Bock aufs Kicken“

Dass seine Krabbelgruppe aufgrund des Erfolgslaufs aber die Bodenhaftung verliert, davon will der 72-Coach nichts wissen. „Die Jungs haben einfach Bock aufs Kicken. Und das sieht man derzeit auf den Rasen.“ Die Mannschaft selbst stellt sich zu großen Teilen aus der letztjährigen A-Jugend von Arminia Lirich und der U19 des FC 72 zusammen. Mit 24 Jahren ist Ugochukwu Akubuike der älteste Spieler im Team. „Erfahrung zu haben ist nicht das entscheidende, sondern man muss als Team funktionieren. Und das haben wir bisher richtig gut hin bekommen“, so Neumann.

Dabei fehlt den Sterkradern auch der eine oder andere Leistungsträger. Während beispielsweise Spielmacher Jan Lucas Swoboda gegen Buschhausen nach Einwechslung sein Comeback feierte, wird die Rückkehr von Trainersohn Bjarne Neumann (Bandscheibenvorfall) noch länger auf sich warten lassen. „Wir hoffen, dass er uns im neuen Jahr wieder zur Verfügung steht. Aber Bjarne wird die Zeit bekommen, die er braucht, um wieder bei 100 Prozent zu sein.“

Aufstieg erstmal kein Thema

Trotz der derzeitigen Tabellenführung will Neumann aber kein neues Saisonziel ausrufen. „Nein, dafür ist es noch viel zu früh.“ Dass ein möglicher Aufstieg in die Bezirksliga – zuletzt spielten die Blau-Weißen dort in der Saison 2015/16 – aber grundsätzlich ein Thema im Verein ist, daraus will Neumann kein Geheimnis machen. „Wenn sich die Gelegenheit ergibt, muss man diese natürlich ergreifen. Grundsätzlich kann man einen Aufstieg aber nicht planen, so dass man Woche für Woche schauen muss, wie die Chancen stehen.“

Überhaupt, so Neumann weiter, sei die Kreisliga A „so ausgeglichen wie selten zuvor“. Eine Übermannschaft, wie in der letzten Saison mit Rhenania Bottrop, würde es in diesem Jahr nicht geben. „Wenn wir also zwei, drei Spiele nicht gewinnen, sind wir auch ganz schnell wieder im Mittelfeld und keiner spricht mehr von uns“, will Neumann die Ruhe bewahren. „Am Ende wird die Konstanz entscheiden, wer aufsteigt und wer nicht.“

„Dafür werden wir aber wieder alles geben müssen“

So wollen die Sterkrader also, bevor es an irgendwelche Aufstiegsträume geht, erst einmal ihre Hausaufgaben erledigen. Am Sonntag (15 Uhr) wartet das Heimspiel gegen die Zweitvertretung der Sportfreunde Königshardt. „Solche Duelle gegen die ,Zwote’ sind natürlich immer eine Wundertüte, weil du nicht weißt, was von der Ersten Mannschaft runter kommt“, so Neumann. „Aber wenn wir oben bleiben wollen, sollten wir dieses Spiel natürlich gewinnen. Dafür werden wir aber wieder alles geben müssen.“