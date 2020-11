6:1 für RWO in Bonn! Auf einmal lief alles richtig rund

Das war völlig überzeugend: Angeführt von Maik Odenthal und Tanju Öztürk lieferte RWO mit dem 6:1 (2:0) beim Bonner SC ein starkes Spiel ab. RWO gab sich wie ausgetauscht und war durchweg hochkonzentriert.

Gegenüber der Startelf aus dem Spiel gegen Wiedenbrück gab es erhebliche Änderungen. Im Tor stand wieder Robin Benz (an seiner alten Wirkungsstätte) für den zuletzt unglücklichen Justin Heekeren. In der Dreierkette fehlte Leander Goralski (fünfte Gelbe); Jeffrey Obst, Jerome Propheter und Pierre Fassnacht bildeten die Dreierkette. Shaibou Oubeyapwa begann für Raphael Steinmetz, Sven Kreyer rückte für Shun Terada von Beginn an ins Sturmzentrum. Dominik Reinert fehlte wegen eines Muskelabrisses in der Wade. Dafür stand Vincent Stenzel nach längerer Verletzungspause erstmals wieder auf dem Platz.

Beide mit schlechten Vorzeichen

RWO hatte bislang zwölf Spiele (elf Punkte) absolviert, der Tabellenachtzehnte Bonn bei acht Punkten zwei Partien weniger. Wahrlich kein komfortabler Vorsprung der Kleeblätter auf die Abstiegszone. Deshalb verordnete Terranova dem Team wieder eine Neuausrichtung, um die gute Bilanz in der ehemaligen Bundeshauptstadt auszubauen.

Und das ließ sich gleich gut an. Jeffrey Obst gelang ein guter Lauf über rechts und ein ebensolcher Pass ins Zentrum. Dort stand Maik Odenthal und vollstreckte trocken (2.).

RWO kontrollierte fortan das Spiel, ohne völlig zu dominieren, Vielmehr versuchten die Kleeblätter, Bonn um den ehemaligen Rot-Weißen Dario Schumacher kommen zu lassen, um ihrerseits zu kontern. Das ließ sich bei einem Ballgewinn von Nils Winter im Mittelfeld gut an, doch der Außenstürmer wurde 24 Meter vor dem Tor gelegt. Den Freistoß aus zentraler Position führte Kreyer aus, auf die Latte gezirkelt (26.).

Sven Kreyer schoss sich langsam warm

Dann zog Oubeyapwa über links einen Lauf an, Kreyer übernahm und verlängerte steil ins Zentrum, wo Odenthal lauerte, an den Ball kam, postwendend aber von Bonn-Keeper Justin Dautzenberg von den Beinen geholt wurde. Vincent Stenzel verwandelte den fälligen Strafstoß sicher oben links ins Eck: 0:2 (40.).

Die Elf von Thorsten Nehrbauer kam mit mehr Schwung aus der Kanine, den nahmen die Rot-Weißen ihnen aber sogleich. Kreyer eroberte einen Ball im Mittelfeld, stürmte zentral los und legt ihn links auf den mitgelaufenen Stenzel. Der zog ihn überlegt zum 0:3 ins lange Eck (50.). So ging es munter weiter.

Und dann traf Sven Kreyer aus ähnlicher Position wie zuvor beim Freistoß

Bei einem Lauf von Kreyer sah Cedri Monde keine andere Chance, als zu foulen. Kreyer bedankte sich mit einem feinen Freistoß aus 24 Metern über die Mauer unten ins Eck (59.). Dann durfte auch Tanju Öztürk ran. Er erwischte eine Odenthal-Ecke am kurzen Pfosten und zirkelte sie per Kopf ins lange Eck: 0:5 (63.). Cedrick Monde erzielte den Ehrentreffer zum 1:5 (81.), Oubeyapwa legte direkt zum 1:6 nach (83.).

So haben sie gespielt

Bonn: Dautzenberg; Wiese, Monde, Winke, Pouloupis, Damaschek, Schumacher, Bilogrevic (57. Ihenacho), Kizil (75. Somuah), Takahara (64. Tackie Sai), Gencal (64. Ehret).

RWO: Benz; Obst (83. Popovic), Propheter, Fassnacht, Öztürk, Müller (61. Steinmetz), Odenthal, Stenzel (72. Erat), Winter, Oubeyapwa, Kreyer (77. Wellers).

Tore: 0:1 Odenthal (2.), 0:2, 0:3 Stenzel (40./FE, 50.), 0:4 Kreyer (59.), 0:5 Öztürk (63), 1:5 Monde (81.), 1:6 Oubeyapwa (82.).

Gelbe Karten: Bilogrevic, Schumacher, Monde – Obst (1).

Schiedsrichter: Christian Scheper.