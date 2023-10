6:0! Gala von Sterkrade 06/07 beim Spielclub

Oberhausen. Die Mühlbauer-Elf spielt an der Mellinghofer befreit auf. SWA gibt sich torhungrig, SuS 21 landet einen wichtigen Auswärtsdreier.

Das mit Spannung erwartete Bezirksliga-Derby zwischen dem SC 20 und Sterkrade 06/07 war letztlich eine einseitige Angelegenheit für die Gäste. Beim 0:6 (0:3) hatten die heimischen Knappen keine Chance. Daran änderte auch die Gelb-Rote Karte für Sterkrades Enver Ünal beim Stand von 0:3 (55.) nichts. „Eine richtig geile Mannschaftsleistung“, freute sich entsprechend Sterkrades Trainer Lars Mühlbauer.

Auf der anderen Seite vertrat Ümit Ertural zunächst den gesperrten Trainer Murat Cebeci an der Seitenlinie und musste mitansehen, wie seine Mannschaft gegen die spielstarken Gäste schnell unter Druck geriet. Damian Vergara Schlootz traf früh (9.) zum 0:1 und erhöhte in der 33. Minute, jeweils auf Vorlage von Sverre Müller, der drei Minuten später selbst zum 0:3 erhöhte. Mühlbauer hatte seine Aufstellung an den kleinen Platz an der Mellinghofer Straße angepasst und wurde durch seine für manchen überraschende Aufstellung belohnt.

Ümit Ertural vertrat den gesperrten SC 20-Trainer Murat Cebeci na der Linie. Foto: Franz Naskrent / FUNKE Foto Services

Nach dem Platzverweis hatten die Gastgeber einige gute Gelegenheiten zum Anschlusstreffer, doch spätestens nach dem 0:4 durch den überragenden Sverre Müller war die Partie entschieden. In der Schlussphase erhöhten erneut Müller und Gerrit Kriegisch für die dezimierten Gäste sogar noch auf 0:6. „Wir haben besonders in der ersten Hälfte unsere individuellen Fehler nicht abgestellt bekommen“, ärgerte sich Cebeci aus der Entfernung.

„Und nach dem 0:3 ist es gegen eine kompakt gut stehende und auf Konter lauernde Mannschaft wie 06/07 sehr, sehr schwer“, so Cebeci weiter. Nach der unruhigen vergangenen Woche (diesmal ging es übrigens sowohl auf als auch neben dem Platz fair zur Sache, was eigentlich keinerlei Erwähnung wert sein sollte) geht es nun für Cebeci darum, wieder Konstanz in die Leistungen seiner Mannschaft zu bringen. Denn schon Freitag geht es zu Rheinland Hamborn, einem weiteren Spitzenteam der Liga.

Ein echtes Ausrufezeichen hat SW Alstaden gesetzt. Das 7:2 (2:0) gegen den ambitionierten SuS 09 Dinslaken war in dieser Deutlichkeit nicht abzusehen. „Eine überragende Teamleistung“, freute sich Spielertrainer Raphael Steinmetz, der sich selbst zunächst auf die Bank beorderte und damit die Dinslakener offensichtlich völlig durcheinander brachte.

7:2 gegen Sus 09: SW Alstaden schießt sich aus dem Liga-Dilemma

allem in der ersten Halbzeit haben wir sehr stark gegen den Ball gearbeitet und hätten schon viel früher in Führung gehen müssen“, fand Steinmetz. So dauerte es bis zur 39. Minute, ehe René Biskup den Knoten löste. Der Mittelstürmer erhöhte kurz vor der Pause und mit den Treffern von Sebastian Stollen und erneut Biskup kurz nach dem Wechsel war der Drops gelutscht.

Sven Konarski erhöhte auf 5:0, ehe die Gäste per Doppelschlag zum 5:2 kamen. Der eingewechselte Steinmetz und der bärenstarke Biskup mit seinem vierten Treffer stellten jedoch schnell den alten Abstand wieder her.

Einen herben Dämpfer mussten dagegen die SF Königshardt hinnehmen. Gegen Rhenania Bottrop gab es mit 0:4 (0:3) eine Klatsche auf heimischem Kunstrasen.

SuS 21 übt bei Fortuna den Schulterschluss und das half: Schleuse landete einen wichtigen Auswärtsdreier.d Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

„Völlig verdient“, gab SFK-Trainer Norman Seitz zu. Wie schon im Heimspiel gegen den VfB Bottrop musste er anerkennen, dass im Vergleich zu den Spitzenteams der Liga ein paar Kleinigkeiten fehlen. Hinzu kam, dass ein vermeidbarer und einfacher Fehler das 0:1 nach einer Viertelstunde ermöglichte. Bis zur Pause erhöhte Rhenania auf 0:3, nach dem 0:4 (53.) plätscherte die Partie unspektakulär zu Ende.

Nach einer großartigen kämpferischen Leistung kehrte Aufsteiger SuS 21 mit drei Punkten von Fortuna Bottrop zurück. Mittelfeldspieler Yannick Schmitz nutzte in der 26. Minute einen individuellen Fehler der Bottroper zum Tor des Tages. „In der zweiten Halbzeit war es dann ein reines Kampfspiel, bei dem wir nach meiner Meinung den Sieg etwas mehr wollten“, fand Trainer Sven Adamietz.

Fortuna rannte ebenso erfolglos auf den Ausgleich an wie die Dellwiger ihre Kontermöglichkeiten leichtfertig verspielten. Damit hat SuS einen großen Sprung Richtung Mittelfeld gemacht und vier Zähler Vorsprung auf einen Abstiegsplatz. „Wir finden uns allmählich und bald wird es auch spielerisch besser“, ist sich Adamietz sicher.

