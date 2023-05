50. Schulwaldlauf steigt Mittwoch im Kaisergarten

Oberhausen. Der Schulwaldlauf im Kaisergarten ist die größte Schulsport-Veranstaltung in NRW und ungebrochen beliebt.

Im Kaisergarten findet am Mittwoch der 50. Sparkassen-Schulwaldlauf statt, der kurz vor dem ersten Startschuss (15 Uhr) von Oberbürgermeister Daniel Schranz, Oliver Mebus, Sparkassenvorstand, dem Stadtsportbundpräsidenten Manfred Gregorius und dem Schulaufsichtsbeamten Christoph Hegener eröffnet wird. Veranstalter ist der Ausschuss für den Schulsport (AfS), der mit rund 2500 teilnehmenden Kindern und Jugendlichen der Grund- und weiterführenden Schulen rechnet.

Bei der in dieser Form größten Schulsportveranstaltung in NRW werden insgesamt 16 Jahrgangsläufe (je acht Mädchen- und acht Jungenläufe) durchgeführt, die zwischen 15 und 17:10 Uhr stattfinden. Dabei wird es erstmals auch einen Prominentlauf geben, der um 16:40 Uhr gestartet wird.

Nachmeldungen sind bis 45 Minuten vor dem Start möglich

Einzelne An- und Nachmeldungen für die insgesamt 16 Jahrgangswettbewerbe sind am Veranstaltungstag bis jeweils 45 Minuten vor den einzelnen Starts der jeweiligen Läufe vor Ort möglich.

Die Laufstrecke mit Start und Ziel auf der großen Wiese am See im Kaisergarten ist rund 1400 Meter lang. Der Streckenverlauf ist gekennzeichnet und wird durch spezielle Streckenposten beaufsichtigt.

Alle Ergebnisse mit Angabe des Namens, der individuellen Laufzeit und der Platzierung im jeweiligen Jahrgangslauf können unmittelbar nach der Veranstaltung im Internet unter https://www.volkslauf.de/ oder https://my.raceresult.com/227610/ downgeloadet und ausgedruckt werden. Weitere Informationen rund um die Veranstaltung sind unter www.schulsport-oberhausen.de abrufbar. Alle Besucherinnen und Besucher des Kaisergarten werden um besondere Rücksichtnahme gebeten.

Wichtiger Hinweis für die Anreise mit dem Pkw:

Auf der Konrad-Adenauer-Allee, westliche Seite südlich vom Schloss bis zur Straße Am Kaisergarten, sowie auf der Straße Am Kaisergarten, Bahndammseite, gilt ein absolutes Halteverbot.

Auf dem Parkplatz an der Ecke Duisburger Straße / Konrad-Adenauer-Allee, an der Lindnerstraße sowie am Stadion Niederrhein (P2 und P3) stehen kostenfreie Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

Historie Oberhausener Schulwaldlauf

Der erste Oberhausener Schulwaldlauf wurde am Donnerstag, 19. März 1970, durchgeführt. Damals haben in neun Läufen 332 Schülerinnen und Schüler teilgenommen, darunter auch der ehemalige Weltmeister über 800 Meter, Willi Wülbeck, der seinerzeit den 2. Platz in seinem Jahrgang erreicht hatte. Im Jahr 1971 wurde die Veranstaltung aufgrund der schlechten Wetterlage abgesagt. In den Jahren 2020, 2021 und 2022 musste das Schulsportevent wegen der Corona-Pandemie ausfallen.

Die erfolgreichsten Teilnehmer von 1970 bis 2019

Hier die bisher erfolgreichsten Läuferinnen und Läufer der Schulwaldlaufhistorie im Zeitraum von 1970 bis 2019, Mädchen: Dagmar de Haan (erster Sieg 1987) und Anja de Haan (erster Sieg 1989) mit je acht ersten Plätzen, Hanna Lindemann (erster Sieg 2004), Frauke de Haan (erster Sieg 1992), Carmen Hils (erster Sieg 1983) und Marie Weßolowski (erster Sieg 1995) mit je sieben ersten Plätzen.

Jungen: Robin Wortelkamp (erster Sieg 2002) und Florian Stein (erster Sieg 2003) mit je sechs und Joel Kahlen (erster Sieg 2003) und Jan Roßkothen (erster Sieg 2012) mit jeweils fünf ersten Plätzen.

