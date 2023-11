Regionalliga West 5:2 in Wegberg-Beeck: RWO eiskalt vor dem Kasten

Oberhausen. Beim heimstarken FC Wegberg-Beeck hatte sich RWO drei Punkte auf die Fahne geschrieben. Das gelang beim 5:2 (4:2) mit Bravour.

Das war eine richtig überzeugende Vorstellung. Auf tiefem Geläuf spielte RWO in Wegberg-Beeck sehr dominant auf, schoss aus allen Lagen aufs Tor und siegte hochverdient 5:2 (4:2).

RWO-Trainer Jörn Nowak begann mit der Startelf, die wegen der Personalnot zu erwarten war. Rückkehrer Tim Stappmann und Pierre Fassnacht übernahmen die Innenverteidigung, Moritz Montag agierte rechts und Tobias Boche links. Davor spielten Michel Niemeyer, rechts außen Rinor Rexha. Die Doppelsechs bildeten Glody Ngyombo und Christian März. Einzige Spitze war Cottrell Ezekwem, dahinter rotierte Moritz Stoppelkamp.

Und RWO begann wie die so oft bemühte Feuerwehr. Ezekwem per Kopf (2.), Fassnacht per Direktabnahme drüber (2.) und ein aussichtsreicher Lauf von Stoppelkamp (3.) waren die ersten Aktionen. Das setzte sich mit einem Distanz-Versuch von Stoppelkamp (9.) und einem Rutscher von Rexha nach Stoppelkamp-Zuspiel (10.) fort.

Völlig überraschende Führung der Hausherren

Umso überraschender die komplett unverdiente Führung der Gastgeber. Shpend Hasani steckte von links brillant durch die Nahtstelle der RWO-Abwehr durch, Timo Braun erlief den Ball freistehend vor Robin Benz und drückte die Kugel am Kleeblatt-Schlussmann vorbei: 1:0 (14.). Der Treffer zeigte Wirkung, die Elf von Mark Zeh war plötzlich im Spiel und hatte nach einem Pass von Marc Kleefisch auf Leon Pesch die nächste Gelegenheit, doch Benz war zur Stelle.

RWO schüttelte sich kurz durch und machte weiter wie in der ersten Viertelstunde. Nach Stoppelkamp-Ecke verpassten es Boche und Ngyombo, aus kurzer Distanz einzudrücken (20.). Aber zwei Minuten später wurden die Mühen belohnt. Rexha legte einen langen Ball auf Ezekwem ab und der fackelte nicht lange, sondern drosch aus zehn Metern auf den Kasten und hatte Glück, dass der Ball abgefälscht im langen Eck landete: 1:1. RWO blieb dran: Montag rechts völlig blank, strammer Pass ins Zentrum auf Stappmann und der lenkte mit der Hacke ins Netz: 1:2 (25.).

Tim Stappmann erzielt das 2:1. Die Wegberger Hintermannschaft samt Torhüter Ron Meyer schaut dem Ball nur hinterher. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Rot-Weiß drückte mächtig weiter, Wegberg-Beeck kam durch Kleefisch per Rechtsversuch zu einer kleinen Chance (26.), doch besser sah das auf der anderen Seite aus. Als Stoppelkamp bei einem Dribbling kurz vor dem Strafraum gefoult wurde, war klar: Stoppelkamp schießt den Freistoß, und wie: über die Mauer mit rechts oben in den Winkel, Torwart Ron Meyer flog vergeblich, Traumtor: 1:3 (36.). Und legte dann nach, nachdem Ezekwem im Fünfer von Meyer abgeräumt worden war. Elfmeter, Stoppelkamp guckte Meyer aus, links rein: 1:4 (40.).

Moritz Stoppelkamp wuchs wieder zum Mann des Spiels

Wegberg-Beeck gelang dann tatsächlich noch ein Treffer vor der Pause. Kleefisch dribbelte sich über links durch, Stappmann rammte ihn kurz vor dem Tor weg, Elfmeter: Hasani verwandelte sicher rechts, Benz flog nach links: 2:4 (45. +1.). Stappmann hatte dabei Glück, dass er hier nicht seine zweite Gelbe Karte des Spiels zu sehen bekam. Folgerichtig blieb er in der Kabine, für ihn kam Nico Klaß zur zweiten Halbzeit. Niemeyer blieb ebenfalls in der Kabine, für ihn kam Denis Donkor für rechts, Rexha wechselte auf links.

Cottrell Ezekwem (schwarz) erzielt den Ausgleich zum 1:1 und schießt das Leder an Torwart Ron Meyer vorbei ins Tor. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Die erste Chance des zweiten Durchgangs hatte dann Kleefisch bei einem Konter, sein Schuss von halbrechts strich nur um Zentimeter am Pfosten vorbei (54.). RWO ging zwar ruhiger als im ersten Durchgang zu werke, lauerte aber immer auf den Konter, der die endgültige Entscheidung bringen sollte. Manfredas Ruzigis gelang das fast nach Stoppelkamp-Zuspiel, doch Meyer war zur Stelle (62.). Die Entscheidung fiel dann tatsächlich, Boche führte sie per Kopf nach Ecke von Stoppelkamp aus: 2:5 (66.). Aber die Hausherren gaben immer noch nicht klein bei. Benz und Montag auf der Linie verhinderten den möglichen Anschluss durch Kleefisch (72.).

Danach aber spielte RWO die Uhr herunter, der überragende Stoppelkamp durfte gehen, dazu kam dann Edin Hadzibajramovic (18 Jahre) zu seinem Regionalliga-Debüt. Fabian Holthaus setzt mit einem Pfostenschuss den Schlusspunkt, Abpfiff.

FC Wegberg-Beeck: Meyer; Hoffmanns, Ohno, Braun (64. Stromberg), Wilms, Pesch, Pluntke, Hülsenbusch, Torrens (57. Cartus), Kleefisch, Hasani (81. San Jose Justo).

RWO: Benz; Montag, Stappmann (46. Klaß), Fassnacht, Boche, Ngyombo, März, Rexha, Niemeyer (46. Donkor), Stoppelkamp (85. Hadzibajramovic), Ezekwem (57. Ruzgis).

Tore: 1:0 Braun (14.), 1:1 Ezekwem (22.), 1:2 Stappmann (25.), 1:3 Stoppelkamp (37.), 1:4 Stoppelkamp (40./FE), 2:4 Hasani (45. + 1./FE), 2:5 Boche (66.)

Gelbe Karten: Stappmann, Ngyombo, Klaß

Schiedsrichter: Florian Visse.

Zuschauer: 520.

