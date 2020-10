5:1! Arminia Lirich zieht SC Buschhausen 1912 den Zahn

Oberhausen. In der Kreisliga A fertige Arminia Lirich den SC Buschhausen 1912 mit 5:1 ab. SuS 21 besiegte derweil zu Hause das RWO-Team 12 mit 5:3.

In der Fußball-Kreisliga-A standen drei Partien auf dem Programm. Dabei holte die Arminia aus Lirich einen klaren Auswärtserfolg beim SC Buschhausen 1912.

SC Buschhausen 1912 – Arminia Lirich 1:5 (0:3): Heimtrainer Sven Adamietz musste eingestehen: „Das war ein schlechtes Spiel von uns. Lirich war in allen Belangen besser und hat auch in dieser Höhe verdient gewonnen.“ Arminia-Linienchef Jens Szopinski war selbstverständlich zufrieden: „Mit den drei Toren zwischen der 20. und 30. Minute haben wir uns höchst effektiv gezeigt und Buschhausen den Zahn gezogen“, resümierte er. Patrick Szovan (2) und Andre Peters stellten den Halbzeitstand her, Tim Zachert und ein Eigentor von Stefan Schwulst sorgten für den Rest. Carsten Scholz konnte nur noch Ergebniskosmetik betreiben.

Post SV – VfR 08 3:4 (0:1): Ein packendes Derby, das hielt, was es versprach. „Wir haben eine starke erste Halbzeit gespielt, in der wir es allerdings verpasst haben, unsere Führung durch Oliver Winkler auszubauen“, wusste VfR-Coach Paul Schendzielorz. Marvin Lettau brachte die Postler wieder auf Kurs, doch dann konnten die Nullachter durch Treffer von Nasif Omorou, Christian Geber und Ali Cap vermeintlich davonziehen. „Nach der gelb-roten Karte gegen Marcel Engelen sind wir nervös geworden“, gab der VfR-Coach zu. Das nutzten die Hausherren, um durch zwei weitere Lettau-Treffer noch einmal ins Spiel zu kommen. Am Ende behielten die Gäste jedoch die Oberhand.

SuS 21 – RWO-Team 12 5:3 (2:1): „Das war genau die Reaktion, die ich von den Jungs erwartet habe“, freute sich SuS-Trainer Michael Buhlmann. „Wir waren von Anfang an im Spiel, waren präsent und haben die Zweikämpfe angenommen.“ Dennoch kamen die Rot-Weißen nach den Toren von Daniel Laux und Patrick Jakof zweimal durch Ron Pfeiffer (Elfmeter) und David Moroni zurück.

„RWO hat uns das Leben schwer gemacht“, so Buhlmann, der dann aber sah, wie sich seine Jungs absetzten: Nico Gabriele, Laux und Kevin Wieczorek machten alles klar und ließen sich auch den Anschlusstreffer des Ex-SuS-Trainer Kevin Bongers nicht aus dem Konzept bringen. „Glückwunsch an meinen Kollegen Bulli. SuS hat über die gesamte Distanz gesehen verdient gewonnen“, sagte Sebastian Saß nach der Partie. Rot bei Rot-Weiß: Godson Dela Coffie – sechs Minuten nach seiner Einwechslung.