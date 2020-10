4:2 gegen Kleve: Der Lauf der Nordler hält weiter an!

Oberhausen. Sterkrade-Nord bleibt auch das siebte Spiel in Folge ungeschlagen. Das 4:2 gegen dem 1. FC kleve war eine beeindruckende Leistung.

Geführt, zurückgelegen und am Ende gewonnen: Die Spvgg. Sterkrade-Nord setzt ihren Lauf fort und bleibt nach dem beeindruckenden 4:2 (1:1)-Sieg über den 1. FC Kleve das siebte Spiel in Folge ungeschlagen. Die Nordler wussten wieder durch mannschaftliche Geschlossenheit zu überzeugen. Stürmer Damian Vergara Schlootz befindet sich derzeit in super Verfassung und traf doppelt.

Julian Berg musste im Vergleich zum 3:2-Sieg in Baumberg wieder umstellen. Da dem Sterkrader Trainer mit Luis Mattern, Kevin Corvers und Mats Müller drei gestandene Innenverteidiger nicht zur Verfügung standen, kam Maximilian Abel vor den Augen seiner Eltern Michaela und Volker zu seinem Oberliga-Debüt. Vorweg: Der 19-jährige Abwehrspieler machte seiner Sache gut, hätte fast sogar selbst getroffen und feierte am Ende einen tollen Sieg zum Einstand.

Volker Abel war nervöser als sein Sohn Maximilian

„Ich bin wahrscheinlich nervöser als der Maxi selbst“, sagte Papa Volker noch kurz vor dem Anpfiff und steckte sich eine Beruhigungs-Zigarette an. Auf der linken Abwehrseite begann Celil Kuzu für Serhat Sat.

Christian Biegierz (Mitte) erzielte nach präziser Vorarbeit von Joel Bayram das 3:2 für die Schmachtendorfer. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Vergara Schlootz brachte die Gastgeber durch einen berechtigten Foulelfmeter früh in Führung (7.). Oguzhan Cuhaci wurde im Strafraum gelegt, kam aber dennoch zum Abschluss.

Sein Ball ging allerdings nicht ins, sondern neben das Tor, so dass der Unparteiische folgerichtig auf Strafstoß entschied.

Mit zunehmender Spielzeit diktierten die Gäste aus Kleve mehr und mehr das Geschehen. Die Nordler ließen sich zu sehr hinten rein drängen und mit der zweiten Torchance kam die Mannschaft nahe der deutsch-niederländischen Grenze zum Ausgleich.

Eine tolle Flanke von Fabio Forster vollendete Mike Terfloth am langen Pfosten (43.).

Sehenswerter Kopfball von Vergara Schlootz

Unmittelbar nach Wiederanpfiff drehten die Gäste die Begegnung. Terfloth hatte aus der Drehung zum 2:1 getroffen (50.). Die Phase kurz vor und kurz nach der Pause war die schwierigste für die Sportvereinigung. Nord konnte im Grunde nur ein Tor helfen, um wieder zurück ins Spiel zu finden.

Und es sollte fallen. Nach einer butterweichen Flanke des starken Sven Konarski traf Vergara Schlootz mit einem sehenswerten Kopfball zum zweiten Mal (59.). „Wir hatten überhaupt keinen Zugriff mehr auf das Spiel. Das Tor zum 2:2 war das wichtigste. Ich sage: Machen wir in der Phase nicht das 2:2, erleben wir hier einen sehr schwierigen Nachmittag“, wusste Berg richtig einzuordnen.

In der Schlussphase richtig aufgedreht

Die Schmachtendorfer drehten jetzt richtig auf. Erst erzielte Christian Biegierz nach starker Vorarbeit von Joel Bayram das 3:2 (79.) und in der 87. Minute machte der eingewechselte Florian Witte den Deckel drauf. Vorher hätte Debütant Abel fast sein erstes Tor im Senioren-Bereich erzielt. Der Abwehrmann scheiterte knapp per Kopf (65.).