4:1 in Lippstadt: RWO holt den ersten Dreier der Saison

Lippstadt/Oberhausen. In der ersten Halbzeit dominierte RWO die Partie beim SV Lippstadt völlig und führte noch zu knapp 2:0. Am Ende hieß es 4:1.

Nach dem 3:0 nahm RWO ordentlich Luft aus der Partie in Lippstadt. Das rächte sich beim verdienten 4:1 (2:0)-Erfolg zwar nicht mehr, doch die zweite Halbzeit dürfte weder dem Team noch Trainer Jörn Nowak gefallen haben. RWO beließ Lippstadt im Spiel und nur die Harmlosigkeit der Gastgeber verhinderte ein ähnliches Ergebnis wie zuletzt gegen Velbert. Immerhin, der erste Saisondreier ist eingefahren.

Nach 13 Minuten standen fünf Ecken für RWO und drei hochkarätige Chancen zu Buche. Doch weder der Distanzschuss von Moritz Stoppelkamp (4.), noch die Direktabnahme von Sven Kreyer, die Luis Allmeroth von der Linie köpfte (11.), noch Glody Ngyombos Knaller nach Vorarbeit von Marius Kleinsorge, den Lippstadts Keeper Christopher Balkenhoff aus dem Winkel fischte (12.), fanden den Weg ins Netz. Es war zum Haare raufen, RWO war voll konzentriert bei der Sache, belohnte sich aber nicht.

Lippstadts Viktor Maier hatte nach geschlagenen 17 Minuten den ersten Versuch der Gastgeber, RWO-Torwart Robin Benz war zur Stelle. Und dann fiel doch der längst überfällige Treffer für RWO und kurios war er auch. Moritz Montag erkämpfte sich auf rechts energisch einen Ball, lief durch und gab scharf herein. SVL-Schnapper Balkenhoff nahm den Ball auf – um ihn dann sofort wieder aus den Händen fallen zu lassen – genau vor die Füße von Sven Kreyer und der schob das Leder mit der Pike durch die Beine von Balkenhoff ins Netz: 0:1 (31.).

Mal wieder ein Tor von Pierre Fassnacht

Kurz darauf stellte Oguzhan Kefkir einmal mehr seine Standardstärke unter Beweis, brachte einen Freistoß aus dem linken Halbfeld brandgefährlich vors Tor und dort rutschte Pierre Fassnacht am langen Pfosten in die Vorlage: 0:2 (38.). Damit zementierte RWO seine große Dominanz, hätte tatsächlich noch höher führen müssen.

RWO jubel nach dem 0:2 und begräbt den Torschützen Pierre Fassnacht. Die Lippstädter Spieler können es nicht fassen. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Die erste Ecke in Halbzeit zwei sorgte dann sofort für einen Treffer. Der sehr agile Kleinsorge brachte den Ball im zweiten Anlauf in den Strafraum, von dort wurde er abgewehrt und fand Tim Stappmann an der Linie, der direkt aus 16 Metern abzog, flach ins Eck: 0:3 (47.). Das war eine Ansage und Lippstadt fortan zwar bemüht, aber nach wie vor harmlos. Ein Schussversuch von Meier (62.) war das erste Lebenszeichen in Durchgang zwei. Dann musste Nowak wechseln, leicht angeschlagen gingen nico Klaß und Pierre Fassnacht vom Platz, Michael Niemayer kam zu seinem RWO-Pflichtspieldebüt, Cottrell Ezekwem ersetzte Klaß. Nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung leitete sich Ezekwem einen Stockfehler, verlor den Ball im eigenen Strafraum gegen Maier und der schob zum 1:3 ein (69.).

Torjubel nach dem 0:1 durch einen Torwartfehler von Christopher Balkenhoff. In der Mittel der Jubeltraube: Tim Stappmann und Sven Kreyer. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Nach den Wechseln wirkte RWO defensiv unsortiert und durfte sich bei Moritz Montag bedanken, der einen gefährlichen Ball von Seungwon Lee auf Maier entschärfte. Das hätte das 2:3 werden können. Mit Tanju Öztürk für Kefkir brachte Nowak defensiv mehr Sicherheit. Dann fiel doch die endgültige Entscheidung. Stoppelkamp lupfte den Ball über die Lippstädter Abwehr und Rinor Rexha schloss die herausragende Vorarbeit mit einem ebenso artistischen Lupfer über Balkenhoff ab: 1:4 (88.)

SV Lippstadt: Balkenhoff; Örnek, Temin, Allmeroth, Zimpel, J. Munsters, Kohl (70. Lee), Demirarslan (70. N. Munsters), Ufuk, Holtkamp (77. Rebronja), Maier.

RWO: Benz; Montag, Stappmann, Klaß (66. Ezekwem), Fassnacht (66. Niemeyer), Holthaus, Ngyombo, Kleinsorge (74. Rexha), Kefkir (83. Öztürk), Stoppelkamp, Kreyer (74. Ruzgis).

Tore: 0:1 Kreyer (31.), 0:2 Fassnacht (38.), 0:3 Stappmann (47.), 1:3 Maier (69.), 1:4 Rexha (88.).

Gelbe Karten: Demirarslan, Maier, Allmeroth, Lee.

Schiedsrichter: David-Markus Koj.

Zuschauer: 740.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen