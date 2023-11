Regionalliga West 4:0 in Rödinghausen: RWO zeigte sich höchst effektiv

Rödinghausen/Oberhausen. RWO machte es in Rödinghausen trotz großer personeller Probleme richtig gut und traf in wichtigen Phasen zum verdienten, aber zu hohen 4:0 (1:0).

Die personellen Vorzeichen standen nicht gut, doch RWO nahm die Herausforderung an und bestand mit Bravour: Mit 4:0 (1:0) gelang ein höchst überzeugender Auswärtssieg beim SV Rödinghausen.

Wie erwartet kam RWO mit einer schwer veränderten Startelf auf den Rasen. Der noch nicht ganz wieder hergestellte Michel Niemeyer ging für den verletzten Oguzhan Kefkir auf die linke Bahn, Christian März auf rechts. In der Innenverteidigung war Dominik Burghard neben Tanju Öztürk zu finden, Fabian Holthaus auf links für den gesperrten Pierre Fassnacht.

Der gelernte Innenverteidiger Cottrell Ezekwem, zuletzt auch weit vorne zu finden, wechselte wieder auf die offensive Position praktisch neben Sven Kreyer. Holthaus stand dafür mit dem Ball auf der Sechs neben Glody Ngyombo, gegen den Ball hinten links und ermöglichte Niemeyer die Offensivbewegung.

Torjubel nach dem kuriosen 0:3 durch Michel Niemeyer (l.). Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

SVR-Neu-Trainer Farat Toku musste auf Kevin Hoffmeier, Simon Engelmann, Patrick Choroba und Jonathan Riemer verzichten. Trotz der vielen Umstellungen begann Rot-Weiß druckvoll und überraschte die Rödinghauser mit frühem Anlaufen und ersten Ballgewinnen, vor allem durch Ezekwem. Die Gastgeber brauchten ein paar Minuten, kamen dann aber durch Jeff-Denis Fehr, der knapp verzog (7.), zur ersten Chance.

Ganz eng wurde es, als Ramien Safi über links völlig frei stand und Robin Benz exzellent parierte (10.). Ähnlich sah es zwölf Minuten später aus, als Safi wieder einmal an Moritz Montag vorbei zog und Benz sich ganz lang machen musste. Jetzt waren die Hausherren das eindeutig bessere Team, der gute Beginn der Kleeblätter verpufft.

Doch im Spiel blieben sie trotzdem und steigerten sich wieder. Eine Kopfballverlängerung von Kreyer erwischte Ezekwem vor dem Strafraum, lupfte den Ball am herauseilenden Torwart Matthis Harsman vorbei, doch Luca Horn und Patrick Kurzen klärten gegen Ezekwem (29.). Das musste Benz dann auf der Gegenseite, als er einen 18-Meter-Schuss von Hoch aus dem Giebel fischte (36.). Glück hatte wenig später Mirko Schuster, der für ein heftiges Foul gegen Ezekwem nur Gelb sah (37.).

Moritz Montag gegen Ramien Safi. Der Oberhausener hatte anfangs Probleme, steigerte sich dann aber erheblich. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Und dann schlug es im Rödinghauser Tor ein. Montag gelang endlich mal ein guter Flankenlauf und zog den Ball stramm in den Rücken der Abwehr. Dort nahm Stoppelkamp am Elfmeterpunkt auf, umkurvte einen SVR-Verteidiger und bugsierte die Kugel per Beinschuss ins lange Eck: 0:1(43.).

So perfekt der Zeitpunkt des ersten Tores für RWO war, so prima gelang der Auftakt zur zweiten Halbzeit. Ezekwem luchste Schuster vor dem Strafraum der Rödinghauser den Ball ab, schob auf Holthaus weiter und der sah rechts Kreyer: ein Strahl aus zwölf Metern markierte das schnelle 0:2 (47.). Im Gegenzug vergab Thilo Töpken überrascht aus kürzester Distanz die Chance zum Anschluss (48.).

Dann traf Niemeyer zum 0:3 (63.) und das war mindestens kurios. Stoppelkamp leitete einen Angriff über links ein und nahm den RWO-Neuzugang mit. Der setzte zu einer Flanke von links an. Die missglückte im eigentlichen Sinne, senkte sich aber zur Verwunderung aller über Torwart Harsman hinweg ins Netz. Niemeyer fasste sich an den Kopf: erstes Saisontor und dann gleich ein Glückstreffer. Nur eine Minute später hatte Kreyer Auge und passte auf Stoppelkamp am linken Strafraumrand. Der ließ den viel zu langsamen Daniel Flottmann stehen und zog zum 0:4 ins lange Eck (65.). Damit war Rödinghausen endgültig bezwungen und die Luft raus.

SV Rödinghausen: Harsman; Fehr (62. Dacaj), Flottmann, Hippe, Horn, Schuster, Hober (75. Bajric), Kurzen, Hoch (62. Tia), Safi, Töpken (75. Wolf).

RWO: Benz; Montag Öztürk, Burghard, Holthaus, Ngyombo (80. Rexha), Ezekwem (86. Hot), März, Niemeyer (86. Mai), Stoppelkamp (74. Donkor), Kreyer (80. Ruzgis).

Tore: 0:1 Stoppelkamp (43.), 0:2 Kreyer (47.), 0:3 Niemeyer (63.), 0:4 Stoppelkamp (65.).

Gelbe Karten: Fehr, Schuster.

Schiedsrichter: Jan Peter Weßels.



