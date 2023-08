Niederrheinpokal 4:0 für RWO gegen Klosterhardt am Ende doch deutlich

Oberhausen. Arminia Klosterhardt verkaufte sich im Niederrheinpokal gegen den Regionalligisten teuer.

Am Ende kam es wie erwartet, aber Landesligist Arminia Klosterhardt wehrte sich länger als eine Halbzeit mehr als tapfer. Doch RWO behielt beim 4:0 (1:0) in der Niederrheinpokal-Partie bei dem Oberhausener Landesligisten letztlich doch klar und vollauf verdient die Oberhand.

Die Kleeblätter von Jörn Nowak hätten im ersten Durchgang höher als nur 1:0 führen müssen, überboten sich aber im Vergeben bester Chancen. Wobei ihnen das gar nicht mal anzulasten war, die machten fast alles richtig. Meist war ein Klosterhardter Bein im Weg, mal parierte Torwart Tolga Bayram gekonnt und dann war es die Latte wie bei einem wuchtigen Kopfball von Manfredas Ruzgis (32.) nach Vorarbeit von Marius Kleinsorge. Aber Rinor Rexha (17.), Christian März aus fünf Metern (30.) oder Moritz Montag volley nach langem Abschlag (35.) hatten einfach Pech.

Dominik Burghards Tor blieb der zunächst einzige Treffer

Dies galt aber auch für die Arminen, die sich um den agilen Niklas Daunheimer tatsächlich ein Tor verdient gehabt hätten. So bei einem Schlenzer des Arminia-Sechsers aus 30 Metern (8.), bei einem Freistoß scharf vors Tor, den Enes Bayram nicht verarbeiten konnte (26.). So blieb es zunächst beim Kopfballtor von Dominik Burghard (12.), das der Innenverteidiger überlegt nach einer langen Ecke auf den zweiten Pfosten, getreten von Fabian Holthaus, erzielte.

Dominik Burghard bejubelt seinen ersten Treffer für RWO in einem Pflichtspiel. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Direkt nach dem Wechsel kamen die Klosterhardter wieder keck vors Tor der Rot-Weißen, Daunheimer zog aus 18 Metern ab und hatte wiederum kein Schussglück. Das hätte es sein können. Doch so zog der Dropkick von Kleinsorge (55.) nach einem Standard von links den Arminen ein wenig den Zahn: 0:2.

Nach dem 2:0 ließ es RWO ruhiger angehen

Denn danach ließ es Rot-Weiß im Gefühl des sicheren Sieges ruhiger angehen. Der Ball lief ruhig durch die eigenen Reihen, das Team wartete auf die nächste Chance. Die nutzte dann Ruzgis per Kopf nach Flanke von Oguzhan Kefkir zum 0:3 (79.). Der Neuzugang traf dann final noch per Strafstoß, den er nach einem Foul an Kerem Yalcin zum Endstand von 4:0 eiskalt verwandelte (89.).

Arminia Klosterhardt - RWO 0:4 (0:1)

Arminia: T. Bayram; Paßing, M. Abel, E. Bayram, Harder (61. Schröder), Onur (70. Luemba), M. Bayram, F. Abel, Daunheimer, Forger (58. Cin), Yildiz (70. Ruashi).

RWO: Kratzsch; Montag (46. Donkor), Klaß (62. Ezekwem), Burghard, Boche, Holthaus, März, Kleinsorge (62. Kefkir), Rexha, Ruzgis, Mai.

Tore: 0:1 Burghard (12.), 0:2 Kleinsorge (55.), 0:3 Ruzgis (79.), 0:4 Ruzgis (89./FE).

Gelbe Karte: Rexha.

Schiedsrichter: Felix May.

Zuschauer: 1200.

