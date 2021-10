Feldhockey 3:6 in Essen: Der OTHC lief wieder mal hinterher

Oberhausen. Auf dem vorletzten Platz und damit auf einem Abstiegsrang überwintert der OTHC in der Regionalliga. Weiter geht es im April.

Herren-Regionalliga: Etuf Essen – OTHC 6:3 (3:1): Das war nichts. Im letzten Hinrundenspiel waren die Oberhausener von allen guten Geistern verlassen und lieferten so den Essenern am Ende brav die Punkte ab. Für die Hausherren war’s nach sechs ganz klaren Niederlage der erste Saisonsieg, und damit haben sie die OTHC noch ein bisschen weiter in den Abstiegssumpf gezogen.

Von dem Glanz des letzten Wochenendes war jedenfalls nicht mehr viel zu sehen. Da nämlich hatten die Welsch-Schützlinge mit einer Klasseleistung dem Tabellenführer Uhlenhorst noch einen Punkt abgeknöpft.

Die OTHCler waren meilenweit von ihrer Bestform entfernt, liefen meist nur hinterher und hatten nicht viel zu bestellen. Über die einzelnen Leistungen sei damit auch besser der Mantel des Schweigens gehüllt. Die Oberhausener überwintern damit auf dem vorletzten Platz. Der Rückrundenstart ist übrigens am 24. April des nächsten Jahres.

Tim Welsch: Ein krasser Rückschritt

„Ich kann mir diese schwache Leistung selbst nicht erklären. Das war ein krasser Rückschritt, wir haben so gut wie alles falsch gemacht, da lief nichts, aber auch gar nichts“, gestand OTHC-Coach Tim Welsch.

Tore: Reinersmann (2), Fiß.

OTHC: Sons, Schiffmann, Grobecker, Reinersmann, Manka, Fiß, Barfeld, Howe, Völker, Janssen, Stahl.

Damen-Oberliga: THC Münster – OTHC 0:2 (0:1): Eine ganz wichtiger Sieg für die OTHC-Damen, die den THC Münster vom fünften Platz verdrängt und pünktlich zur Winterpause so auch das Abstiegsgespenst erst einmal abgeschüttelt haben. Es war ein verdienter Erfolg. Die Oberhausenerinnen waren in den entscheidenden Momenten einfach immer einen Tick besser, und dann war es Vanessa Dubiel, die die Kugel aus dem Gewühl heraus zum 0:1 über die Linie stocherte. Im dritten Viertel verwandelte Emma Düngel einen Siebenmeter ganz sicher unten links zum 0:2 und setzte damit auch den Schlusspunkt. Zum großen Rückhalt wurde übrigens OTHC-Torfrau Birgit Verwoerd, die mit einigen guten Paraden ihr Team auf Erfolgskurs hielt.

„Das war ein überzeugender Auftritt meiner Mannschaft und ein ganz wichtiger Erfolg zum Ende der Hinrunde“, so OTHC-Coach Arndt Granser.

Tore: 0:1 (23.) Vanessa Dubiel, 0:2 (39.) Emma Düngel.

OTHC: Verwoerd, Düngel, Funke-Kaiser, Göttinger, Klein-Allermann, Klohe, Manka, Muthmann, Schrafen, Schulz, Schwertheim, Steidl.

Herren-Oberliga: THC Münster – OTHC II 6:2 (3:1): Das war die erwartete Niederlage, die sich die OTHC-Reserve beim souveränen und immer noch ungeschlagenen Tabellenführer abholte. Die Münsteraner waren einfach das bessere Team, trotzdem haben sich die Oberhausener vom Spitzenreiter nicht „überrollen“ lassen und über weite Strecken sogar ganz gut mitgespielt. Spielentscheidend dann das dritte Viertel, in dem die OTHCler gleich drei Treffer kassierten.

„Die Niederlage ist eindeutig zu hoch ausgefallen und entspricht nicht dem Spielverlauf. Wir haben gut dagegen gehalten, am Ende aber gegen eine absolute Top-Mannschaft verloren, die Regionalliga-Niveau hat und auch nach oben gehen wird“, so OTHC-Spielertrainer Björn Raffelberg.

Überwintert wird jetzt auf dem sechsten und drittletzten Platz. Am 24. April geht’s weiter mit dem ersten Spieltag der Rückrunde.

Tore: Sebastian Meister (21.), Lukas Zeymer (43.).

