3:6! Drittligist SC Buschhausen verliert das Topspiel

Oberhausen. In der 3. Tischtennis-Bundesliga kassierte der SC Buschhausen 1912 gegen Union Velbert mit 3:6 seine erste Saisonpleite.

Ein Topspiel, das seinem Namen würdig war – allerdings mit dem besseren Ende für den Gast. Der SC Buschhausen und Union Velbert trennen sich im Duell der ungeschlagenen Teams in der 3. Tischtennis-Bundesliga 3:6 und das bedeutet die erste Saisonniederlage für Buschhausen.

„Klar sind wir geknickt, weil wir nah dran waren. Aber wir sind heute gefühlt immer so ein bisschen hinterher gelaufen“, so SCB-Chef Michael Lange. „Wir müssen am Besten 2:0 führen und dann setzen wir sie so richtig unter Druck. Und dann will ich Mal sehen, wie Velbert damit umgeht.“

Milchin/Koepkes Doppel-Serie reißt

Die Doppel sorgten dabei dafür, dass eine Serie in jedem Fall reißen würde. Constantin Cioti und Marios Yiangou besiegten die bis dato ungeschlagenen Gastgeber Genia Milchin und Heye Koepke. Mit 3:1 gingen die Zähler an die Gäste. Doch Michael Servaty und Thomas Pellny fingen bereits früh an, Velberts Topmann Lars Hielscher den Sonntag in Buschhausen zu vermiesen. An der Seite von Thomas Brosig gab es ebenfalls ein 3:1, diesmal allerdings für die Hausherren.

Oben entwickelten sich vor der Pause zwei richtig tolle Duelle von vier Topspielern. Servaty war gegen Cioti gut im Spiel und führte in jedem Satz, konnte aber nur einen für sich entscheiden. Pellny nebenan gewann drei von fünf und lieferte sich mit Hielscher ein packendes Spiel. Beide zeigten ihr Können, doch in den entscheidenden Momenten punktete eben Pellny.

Servaty überzeugt gegen Hielscher

Unten lief es zu Beginn gar nicht. Koepke unterlag im ersten Satz auch durch zwei ganz unglückliche Punkte von Rumgay. Milchin grub sich sein 0:2-Loch gegen Yiangou selbst, aus dem er sich heraus kämpfen musste. Im dritten Satz wie ausgewechselt, war der vierte wieder nichts. Auch Koepke kam im dritten zurück ins Spiel, verlor jedoch ebenfalls am Ende 1:3. Die Punkte wären wichtig gewesen, so standen Pellny und Servaty schon unter gehörigen Druck.

Servaty legte gegen Hielscher richtig stark los und siegte schließlich völlig verdient mit 3:1. Dass der Mal komplett leer von der Platte geht, kommt auch nicht so häufig vor. Pellny brauchte einen Satz um reinzukommen, war dann aber voll da. Doch auch Cioti kann spielen, es entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, mit besserem Ausgang für Cioti. Im vierten Satz hatte Pellny den Sieg eigentlich auf dem Schläger.

Nebenan unterlag in der Zeit Milchin, der mit Rumgay einen guten Gegner hatte, sich aber mit 1:3 unter Wert verkaufte. So wie die Zwölfer am Ende auch als Team. Denn wie Teamchef Michael Lange schon vor dem Spiel wusste, ist eine Niederlage gegen starke Velberter kein Beinbruch, sie wäre jedoch absolut nicht nötig gewesen. „Wir machen weiter und wir kommen wieder. Wir freuen uns schon auf Berlin kommende Woche“, so Lange.

SCB: Servaty/Pellny, Pellny, Servaty. (gk)