3:2! RWO ist wieder auf dem richtigen Weg

Oberhausen. Im ersten Sopiel in der Regie von Mike Terranova nach der Freistellung von Dimi Pappas mühte sich RWO in Wegberg-Beeck zu einem glücklichen 3:2

Im Waldstadion von Wegberg-Beeck wollte RWO mit seinem neuen/alten Trainer Mike Terranova die Wende zum Besseren einleiten. Das gelang zunächst mit Blitz und Donner. Der bislang sieglosen Kleeblätter führten bereits nach 14 Minuten 3:0 und gewannen am Ende nur 3:2. Denn die zweite Halbzeit gehörte eindeutig den Hausherren und RWO entführte die Punkte letzten Endes mit einigem Bangen doch nur glücklich.

Terranova nahm in seinem ersten Spiel nach der Freistellung seines Vorgängers (und Nachfolgers) Dimi Pappas drei Änderungen vor. Adam Lenges, Maik Odenthal und Raphael Steinmetz begannen statt Tim Stappmann, Jan Bachmann und Jerome Propheter. Odenthal ging in die Innenverteidigung.

Shun Terada trifft schnell doppelt

RWO, ungewohnt gekleidet im weißen Heimtrikot mit schwarzen Hosen, kam bestens in die Partie. Denn nachdem Dominik Reinert auf der rechten Seite einen eigenen Fehler ausbügelte, durchstartete und auf den zweiten Pfosten flankte. Dort stand Shun Terada sträflich frei und versenkte ganz locker (4.) – so als ob er schon eiskalt zehn Saisontreffer erzielt hätte und nicht wie bisher Torflaute . Doch der ehemalige Straelener Oberliga-Torjäger hatte noch nicht genug. Nur drei Minuten nach der Führung wiederholt sich die Szene: Reinert auf rechts durch, Flanke, Terada sprintet in den Ball und trifft erneut: 0:2.

Mike Terranova hatte im Waldstadion an der Linie einiges zu sortieren, um die Schlussphase mit seinem Team zu überstehens Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Und nach 14 Minuten stellte RWO sein bisheriges Saison-Torkonto pari: Nach Pass von Raphael Steinmetz hatte Shaibou Oubeyabwa rechts im Strafraum viel Platz und entscheidet sich bei seinem Schuss aus zehn Metern fürs lange Eck: 0:3. Die wenigen Oberhausener Beobachter trauten ihren Augen nicht, wie griffig die Kleeblätter die Partie angingen. Denn sie hätten kurz darauf 4:0 führen müssen, doch Oubeyapwa und Sven Kreyer rutschen im Fünfer an einem Zuspiel von Terada vorbei.

RWO-Defensive nicht sattelfest

Die Elf von Michael Burlet war sichtbar beeindruckt und verlegte sich auf respektvolle Versuche aus der Distanz. Die aber gefährdeten das Tor von Robin Benz nie. Keine Chance hätte der RWO-Keeper jedoch bei einem Konter über links von Manuel Kabambi gehabt, der Evangelos Skraparas völlig blank in der Mitte fand. Doch der setzte den Ball aus elf Metern über das Tor (33.) Das hätte der Anschluss sein müssen. Aber so zeigte sich: Sattelfest ist die RWO-Defensive noch lange nicht.

Das unterstrich Leander Goralski mit einem schweren Patzer, nach dem Norman Post allein auf das Tor von Benz zustürmte. Doch der guckte sich den Angreifer aus und der setzte wie schon zuvor Skraparas den Ball hoch übers Tor (44.). Was sich zu Ende der ersten andeutete, wurde zu Beginn der zweiten Halbzeit bestätigt. Der eingewechselte Shpend Hasani verwandelte ein Zuspiel im RWO-Strafraum zum 1:3 (48.)

Mit Glück zum ersten Sieg

Sieben Minuten später stimmt die Zuteilung in der Innenverteidigung wieder nicht. Sebastian Wilms drückt einen Freistoß´ aus dem Halbfeld mit dem Kopf ins Netz. Nahezu im Gegenzug entschärfte Zabel einen Alleingang von Kreyer. So wie die Hausherren die Chance zum Ausgleich hatten, besaß RWO Möglichkeiten zum 4:2. Doch es geschah nichts mehr.