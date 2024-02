3:1! RWO schenkt sich die Tore gegen Aachen selbst ein

Aachen/Oberhausen Nun hat Regionalliga-Spitzenreiter Alemannia Aachen neun Punkte Vorsprung auf RWO. Zwei verheerende Fehlpässe führen zu geschenkten Gegentoren.

Die beiden ehemaligen Oberhausener Nils Winter und Anton Heinz brachten RWO mit ihren beiden Treffern zur 2:0-Halbzeitführung der Alemannia auf die Verliererstraße, Heinz legte direkt nach dem Wechsel nach. 3:1 (2:0) hieß es am Ende. Katastrophale Fehlpässe gestatteten Aachen zwei Tore, dazu kam ein abgefälschter Freistoß.

Mike Terranova ließ die Elf beginnen, die angesichts des Ausfalls von vier verletzten Stammspielern zu erwarten war. Lediglich auf einer Position gab es eine Änderung. Kerem Yalcin rückte auf die Sechs. Neuzugang Phil Sieben ging dafür für Sebastian Mai auf die rechte Außenbahn, gegen Velbert war er noch auf der Acht am Start.

Das 1:0 durch Nils Winter (nicht im Bild). Robin Benz im RWO-Tor streckt sich vergebens. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Beide Mannschaften begannen zögerlich, RWO setzte auf Ballbesitz, Aachen auf Umschaltmomente. Und dann war es ein Fehler, der den Aachenern die Führung bescherte. Denn Glody Ngyombo spielte vor dem eigenen Strafraum schlampig auf Moritz Stoppelkamp, Nils Winter spritzte dazwischen, eroberte den Ball, zog in den Sechzehner und dann hatte er freie Bahn: trockener Schuss unten links zum 1:0 (7.). Ngyombo hatte dann bald die Chance, den Fehler auszubügeln. Frei im Strafraum legte er aber auf den zu überraschten Stoppelkamp, statt selbst den Abschluss zu suchen (15.).

Gefahr kam hauptsächlich über Standards zustande

Stoppelkamp hatte dann die nächste Gelegenheit, doch er setzte einen Freistoß aus 20 Metern knapp über den Giebel (22.). Auf der Gegenseite durfte es dann Anton Heinz mit einem Standard aus 25 Metern versuchen, mitten aufs Tor, kein Problem für Robin Benz (27.).

In der Folge überließ Aachen den Oberhausener viel Raum, zog sich weiter zurück, um bei Ballgewinnen schnell umschalten zu können. Das gelang jedoch kaum, RWO hatte mehr Spielanteile, machte daraus, auch aus den recht zahlreichen Standards bei Freistößen aus dem Halbfeld, aber zu wenig. Die Alemannia kam aus dem Spiel heraus auch kaum zu Chancen, so mussten Standards herhalten.

Anton Heinz im zweiten Freistoß-Versuch zum 2:0

Der erste Versuch von Heinz landete noch an Stoppelkamps Hand (Kreyer sah dafür irrtümlich von Schiedsrichter Florian Visse gelb), der zweite dann von der Strafraumlinie saß. Abgefälscht von Tanju Öztürk in der Mauer, kam Benz, schon auf dem Weg in die Ecke, nicht mehr heran: 2:0 (39.) durch den ehemaligen Oberhausener Heinz (39.). Das war es bis zur Pause. Die Kleeblätter hatten zwar mehr Ballbesitz, kamen aber kaum gefährlich vor das Tor von Marcel Johnen. Die Elf von Heiner Backhaus hingegen nutzte ihre zwei Möglichkeiten zur Halbzeitführung..

Direkt nach Wiederbeginn gab RWO die Partie dann völlig aus der Hand.. Wiederum Ngyombo versemmelte ein Zuspiel von Benz unkonzentriert am eigenen Strafraum, Heinz übernahm den Ball und schoss problemlos ein: 3:0 (47.). Ein verheerender Ballverlust.

Christian März gelang noch der Ehrentreffer

Der lähmte die Kleeblätter, erst Rechtsverteidiger Montag brachte mit einem gelungenen Flankenlauf mal wieder so was wie Gefahr vors Aachener Tor (60.). Danach verflachte die Partie, Aachen wollte nicht mehr so recht. Rot-Weiß suchte zwar noch den Weg nach vorn, blieb aber wie in der gesamten Spielzeit zu harmlos. Anas Bakhat hatte mit einem Pfostenschuss sogar noch die Möglichkeit zu erhöhen (85.). Aber immerhin reichte es noch zum Ehrentreffer: Christian März war bei einem Patzer von Torwart Johnen am schnellsten, nahm den fallengelassenen Ball auf und schoss aus der Drehung ein: 3:1 (85.).

So haben sie gespielt

Alemannia Aachen: Johnen; Winter (62. Heister), Strujic, Rumpf, Hanraths, Bapoh (10. Willms, 67. Töpken), Schwermann, Bakhat, Heinz, Müller (46. Baum), Pagliuca.

RW Oberhausen: Benz; Montag, Stappmann, Öztürk, Fassnacht, Ngyombo (80. Donkor), Yalcin (47. März), Sieben (73. Kefkir), Stoppelkamp, Kreyer, Ezekwem (47. Niemeyer).

Tore: 1:0 Winter (7.), 2:0 Heinz (39.), 3:0 Heinz (47.), 3:1 März (85.).

Gelbe Karten: Winter, Willms, Pagliuca - Kreyer, Öztürk.

Schiedsrichter: Florian Visse.

Zuschauer: 22.700.

