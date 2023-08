3:0! Arminia Klosterhardt holt den ersten Dreier der Saison

Oberhausen. Fußball-Landesligist Arminia Klosterhardt schlägt den VfB Frohnhausen mit 3:0 und holt den ersten Saisonsieg. Kuriose Elfmeterentscheidung.

Fußball-Landesligist Arminia Klosterhardt hat am 2. Spieltag dank eines verdienten 3:0 (0:0)-Sieges über den VfB Frohnhausen im ersten Heimspiel den ersten Saisonsieg eingefahren. Die Treffer für die Gastgeber am heimischen Hans-Wagner-Weg erzielten Marvin Paßing und zweimal Mirac Bayram, wobei der Arminia-Kapitän in beiden Fällen vom Strafpunkt aus traf. Dabei war gerade die Entstehung des ersten Elfmeters etwas für das Kuriositätenkabinett. Aber der Reihe nach.

Im Vergleich zum schmeichelhaften 2:2-Unentschieden zum Saisonstart beim PSV Lackhausen, nahm Arminia-Trainer Marcel Landers zwei Änderungen in der Anfangsformation vor. Für Jan-Niklas Forger und Bünyamin Burak Sari rückten Marvin Paßing und Emre Onur in die Startelf. Die Klosterhardter zeigten sich spielerisch deutlich verbessert gegenüber dem 1. Spieltag und hatten nach sechs Minuten auch direkt die erste nennenswerte Möglichkeit, wobei Mirac Bayram nach Vorlage von Jan-Niklas Pia den Ball im Sechzehnmeterraum letztlich nicht mehr richtig verarbeiten konnte.

Arminia Klosterhardt erwischt einen guten Start in die Partie

Gefährlicher wurde es zehn Zeigerumdrehungen später, als erneut Bayram aus vielversprechender Position den Ball nicht richtig traf, während der zweite Versuch von Marvin Paßing knapp neben das Gästegehäuse ging. Das hätte durchaus das 1:0 für die Hausherren sein können. In der Folge nahm auch der VfB am Offensivspiel teil und hätte im Anschluss an einen Eckball durch Joel Schoof ebenfalls in Führung gehen können. Doch den Flachschuss des Esseners wehrte Arminia-Schlussmann Talha Bayram mit einem starken Reflex ab (27.). Bis zum Halbzeitpfiff verflachte die Partie im Estadio zunehmend, auch weil die Arminia nicht mehr so energisch nach vorne agierte und sich einige Ballverluste erlaubte.

Nach dem Seitenwechsel erwischten erneut die Gastgeber den besseren Start. Und dieses Mal sprang auch endlich etwas Zählbares für die Arminia dabei heraus. Nach starker Vorarbeit von Pia, der sich auf der linken Seite gegen seinen Gegenspieler behaupten konnte, landete das runde Leder zunächst bei Onur, der nach rechts weiterleitete, wo Paßing schließlich keine Mühe hatte zum 1:0 zu vollstrecken (49.).

Arminia-Kapitän Mirac Bayram behält gleich zweimal die Nerven

In Minute 74 wurde es dann kurios. Ein Angriff der Arminia wird zur Ecke geklärt. Doch bevor der Ball die Außenauslinie im Strafraum vollständig überquerte, stoppte ein VfB-Auswechselspieler den Ball, so dass Schiedsrichter Marvin Konopatzki auf dem Elfmeterpunkt zeigte. Den fälligen Strafstoß verwandelte Mirac Bayram sicher zum 2:0 (75.). Und nur 120 Sekunden später trat der Arminia-Kapitän erneut zum Elfmeter an, nach dem der eingewechselte Osei Bonsu gefoult wurde. Erneut behielt Bayram die Nerven und sorgte mit dem 3:0 für die Entscheidung beziehungsweise den Endstand (77.).

Weiter geht es für die Landers-Elf bereits am kommenden Sonntag (15.15 Uhr) mit dem Auswärtsspiel beim SV Biemenhorst.

Arminia Klosterhardt: T. Bayram; E. Bayram (60. Schröer), Harder, M. Abel, Melzer (84. Sari), F. Abel, M. Bayram, Daunheimer (64. Bonsu), Paßing, Onur, Pia (87. Yildiz).

Tore: 1:0 Paßing (49.), 2:0 M. Bayram (75.), 3:0 M. Bayram (77.).

